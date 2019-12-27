ÖZET İZLE: Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Gençlerbirliği Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta henüz 36. dakikada 9 kişi kalan Gençlerbirliği'ni Vida, Nkoudou, Oğuzhan ve Atiba'nın golleriyle 4-1 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise Ayite kaydetti.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİNİ VE GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nadir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada Caner'in sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışında yaptığı vuruşu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

43. dakikada Caner'in ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

60. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba'nın sağ kanada verdiği pasta N'koudou'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kontrol etti.

74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atiba'nın ceza sahası içine verdiği pasta Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

90+1. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan (Necip dk. 89 ?), Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou (Boyd dk. 83 ?), Ljajic, Diaby (Oğuzhan dk. 46), Umut

Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Kartal, Erdem, Güven

Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem (İlker dk. 84 ?), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa (Seuntjens dk. 76), Ayite

Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavux, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Soner

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği), Vida (dk. 49), N'koudou (dk. 60), Oğuzhan (dk. 74) Atiba (dk. 90+1) (Beşiktaş)

Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ruiz, Umut (Beşiktaş), Candeias, Polomat, Toure (Gençlerbirliği)