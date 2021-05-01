ÖZET İZLE| Beşiktaş 7-0 Hatayspor Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan dakikalar
2. dakikada Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Akintola'nın ön direkte yaptığı ters kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0
5. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Adem Lajajic'in ara pasını alan Larin'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla direğin yanından auta çıktı.
6. dakikada N'Koudou'nun sol kanattan yerden içeri çevirdiği topa sağ köşede Ghezzal vurdu. Kaleci Munir gole izin vermedi.
10. dakikada Rayane Aabid'in pasında sol çaprazda topla buluşan Katranis'in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
11. dakikada Adem'in ara pasını alan ve ceza alanı içine sarkan Larin'in şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.
11. dakikada Hatayspor savunmasını çıkarmak istediği topta araya gren Ljajic, topu alarak Atiba'ya aktardı. Atiba da pasını Larin'e çıkardı. Sağ çaprazda bu futbolcunun sert şutu direğin dibinden ağlara gitti. 2-0
14. dakikada Rosier'in uzun pasını Adem Ljajic, yay üzerinde tek dokunuşla topu Larin'e indirdi. Larin'in ceza alanı içi sağ çaprazdan çektiği sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
17. dakikada Larin'in pasını alan N'Koudou'nun sağ çaprazdan uzak direğe doğru çektiği şutta top az farkla auta çıktı.
25. dakikada Adem Ljajic'in pasını alan Ghezzal, rakibinden sıyrılarak ceza sahsı çizgisi üzerinden çektiği şutta top az farkla direğin dibinden auta çıktı.
28. dakikada Boupendza'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta Akintola'nın penaltı noktası yakınlarında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut, Ersin'den döndü.
34. dakikada Ghezzal'ın Boupendza'dan kaptığı topu Adem Lajajic'e aktardı. Adem'in ceza yayı üzerinden çektiği şut, direkten oyun alanına döndü.
38. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal pasını sol kanatta N'Koudou'ya verdi. Ceza alanı içine giren N'Koudou, üç Hataysporlu futbolcunun arasından çektiği sert şutta topu filelerle gönderdi. 4-0
44. dakikada Ghezzal'ın pasını alan Rosier ceza alanı içine sarkıp pasını uzak direkteki Rıdvan'a çıkardı. Rıdvan, düzgün dokunuşuyla farkı 5'e çıkaran golü kaydetti. 5-0
55. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun kısa düşen pasında Larin topu kapıp bekletmeden yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı kalecinin solunda ağlara gönderdi. 6-0
65. dakikada Rosier'in sağ kanattan uzak direğe ortasında Larin'in yatarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 7-0
72. dakikada sol kanatta gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın son çizgiye inip yerden çevirdiği topa Mame Diouf vurdu. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.
75. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal'ın sert şutunu, kaleci Munir son anda kornere çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba (Dorukhan dk. 46x), Adem Ljajicx (Necip dk. 69) Ghezzalx (Mensah dk. 77), N'Koudou (Rıdvan Yılmaz dk. 43 ?), Larinxx
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Montero, Gökhan Töre
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Burak Çamoğlu dk. 46), Billong (Yusuf Abdioğlu dk. 46), Pablo Santos, Katranis (Mesut Çaytemel dk. 71), Rayane Aabid (Muhammed Mert dk. 71), Ruben Ribeiro, Akintola, Boupendza, Adama Traore (Abdurrahman Canlı dk. 46), Mame Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Joseph Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Akintola (dk. 2 k.k.) Larin ( dk. 11, 14, 55 ve 65), N'Koudou (dk. 38), Rıdvan (dk. 44) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Abdurrahman Canlı, Akintola, Ribeiro (Hatayspor)
Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu