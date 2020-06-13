ÖZET İZLE: Beşiktaş Antalyaspor maçı özeti | BJK Antalya maçı kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ 1 - 2 ANTALYASPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Victor Ruiz'in rakipten kaptığı top Rıdvan'da kaldı. Genç futbolcu ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ancak Güven topa yetişemedi. Arka direkte topla buluşan Boateng'in vuruşunda ise top yandan auta gitti.

7. dakikada Boateng'in pasında topla buluşan Ruiz, topu Rıdvan'la buluşturdu. Ceza sahasına giren genç oyuncun bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

15. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton'un şutunu Ersin çeldi. Dönen sağ kanatta yeniden buluşan Amilton'un ortasında altıpas önünde Sinan Gümüş kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada Podolski'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un şutunda Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0

38. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Diaby'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Podolski'nin sağ kanada aktardığı topla buluşan Sinan'ın gelişine çektiği şutta top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

53. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan'ın şutunda kaleciyi de geçen topu Veysel son anda uzaklaştırdı.

55. dakikada Boyd'un ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Boffin gole izin vermedi.

68. dakikada Elneny'nin ara pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Lens'in içeriye çevirdiği topu Ljajic ağlara gönderdi. 1-2

70. dakikada Umut'un pasında ceza yayına yakın bir noktadan N'Koudou'nun şutunu kaleci kontrol etti.

83. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Adem Ljajic'in ortasında Vida'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. Vida dönen topu yine kafayla tamamlamak istedi ancak Boffin'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

90+5. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ljajic'in vuruşunda top barajdan geri döndü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan (Caner dk. 78), Elneny, Atiba, Diaby (N'Koudou dk. 46), Boyd (Lens dk. 65), Boateng (Umut Nayir dk. 65), Güven (Ljajic dk. 46)

Yedekler: Utku, Roco, Necip, Rebocho, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Antalyaspor: Boffinx, Sangare (Bünyamin dk. 66), Celutska, Veysel, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy (Ufuk Akyol dk. 56), Amilton, Sinan Gümüş (Mukairu dk. 67), Podolski (Yekta dk. 85 ?), Jahovic (Blanco dk. 85 ?)

Yedekler: Ferhat, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Leschuk, Ndinga

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Sinan Gümüş (dk. 15), Amilton (dk. 35) (Antalyaspor), Ljajic (dk. 68) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Elneny, Ruiz, Vida (Beşiktaş), Sangare, Veysel, Kudriashov (Antalyaspor)

Lens'ten 12 maç sonra asist

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında Adem Ljajic'le farkı bire indirdiği golde asisti yapan Jeremain Lens, 12 maç aradan sonra gol pası verdi.

Antalyaspor karşısında ilk yarıda 2-0 geriye düşen ve maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Jeremain Lens 12 maç aradan sonra asist yaptı. Siyah-beyazlı 68. dakikada Adem Ljajic'le farkı 1'e indirdiği pozisyonda golün asistini yapan Lens, 14. haftada oynanan ve Beşiktaş'ın son dakika golüyle kazandığı Kasımpaşa maçının ardından uzun bir süre sonra asist yaptı. Bu sezon forma giydiği maçlarda 1 gol ve 2 asisti bulunan Lens, Antalyaspor maçında yaptığı asistle bu sayıyı 3'e çıkardı. Hollandalı oyuncu daha önce 2. haftadaki Göztepe ve 14. haftadaki Kasımpaşa maçlarında asist yapmış, 21. haftada oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ise fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Sergen Yalçın'la ikinci mağlubiyet

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'a sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ikinci mağlubiyetini aldı.

Korona virüs sonrası tekrar başlayan Süper Lig'de ilk maçını Antalyaspor'a karşı oynayan ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sezon 20. haftada göreve gelen Sergen Yalçın yönetiminde 8. maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep galibiyetlerinin ardından Başakşehir deplasmanında kaybeden siyah-beyazlılar, Trabzonspor beraberliğinin ardından önce Alanyaspor'u ardından da Ankaragücü'nü yenmişti. Galatasaray ile d