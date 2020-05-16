ÖZET İZLE: Borussia Dortmund 4-0 Schalke Maç Özeti ve Golleri İzle| Dortmund Schalke Kaç Kaç Bitti?

Borussia Dortmund Schalke Maç Özeti ve Golleri İzle... Bundesliga'da alınan korona virüs önlemleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor. 26.haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Mücadelede Borussia Dortmund 29'da Haaland 46-63'de R.Guerreiro ve 48'de Thorgan Hazard'ın attığı gollerle rakibi Schalke'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
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Bundesliga'da 26. haftanın programı ise şöyle:
Bugün
19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach
17 Mayıs Pazar
16.30 Köln - Mainz 05
19.00 Union Berlin - Bayern Münih
18 Mayıs Pazartesi
21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen