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ÖZET İZLE: Borussia Dortmund 4-0 Schalke Maç Özeti ve Golleri İzle| Dortmund Schalke Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Borussia Dortmund 4-0 Schalke Maç Özeti ve Golleri İzle| Dortmund Schalke Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Borussia Dortmund 4-0 Schalke Maç Özeti ve Golleri İzle| Dortmund Schalke Kaç Kaç Bitti?

Almanya Bundesliga'nın 26.hafta karşılaşmasında haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Peki Borussia Schalke maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Borussia Dortmund Schalke Maç Özeti ve Golleri İzle... Bundesliga'da alınan korona virüs önlemleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor.  26.haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Mücadelede Borussia Dortmund 29'da Haaland 46-63'de R.Guerreiro ve 48'de Thorgan Hazard'ın attığı gollerle rakibi Schalke'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. 

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bundesliga'da 26. haftanın programı ise şöyle:

Bugün

19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar

16.30 Köln - Mainz 05
19.00 Union Berlin - Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi

21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

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