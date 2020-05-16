ÖZET İZLE: Borussia Dortmund 4-0 Schalke Maç Özeti ve Golleri İzle| Dortmund Schalke Kaç Kaç Bitti?

Borussia Dortmund Schalke Maç Özeti ve Golleri İzle... Bundesliga'da alınan korona virüs önlemleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor. 26.haftanın önemli maçlarından birinde de Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Mücadelede Borussia Dortmund 29'da Haaland 46-63'de R.Guerreiro ve 48'de Thorgan Hazard'ın attığı gollerle rakibi Schalke'yi 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

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Bundesliga'da 26. haftanın programı ise şöyle:

Bugün

19.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar

16.30 Köln - Mainz 05

19.00 Union Berlin - Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi

21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen