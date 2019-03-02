ÖZET İZLE: Bursaspor 3-2 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle| Bursaspor Sivasspor kaç kaç bitti?

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada N'Dinga'nın pasında hareketlenen Emre, kaleci Okan'dan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

20. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Shehu fileleri havalandırdı. 1-1

47. dakikada Saivet'in sağ kanattan ortaladığı topa yakın mesafeden Yusuf'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

55. dakikada Saivet'in pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Shehu'nun şutu üstten dışarıya gitti.

57. sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf'un Douglas tarafından düşürülmesinin ardından müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

59. dakikada Sakho'nun kalecinin soluna gönderdiği penaltı vuruşunu Tolgahan çeldi.

62. dakikada Shehu'nun sağ kanattan ortaladığı topu Yusuf kafayla, Sakho'ya indirdi. Savunmanın müdahalesiyle topu önünde bulan Saivet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gönderdi. 2-1

75. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla direğin üzerinden auta çıktı

89. dakikada Özer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan N'Dinga düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-2

90+7. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Allano Lima dk. 74), Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Staphane Badji, Aytaç Kara, Abdullahi Shehu, Henri Saivet (Umut Nayir dk. 90 ?), Yusuf Erdoğan (Latovlevici dk. 82 ?), Diafra Sakho

Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Furkan Soyalp, F.Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Ramazan Keskin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

DG Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Mattias Bjarsmyr, David Braz (Fatih Aksoy dk. 68), Ziya Erdal, Delvin N'Dinga, Hakan Arslan, Fousseni Diabate, Mert Hakan Yandaş (Özer Hurmacı dk. 64), Emre Kılınç, Arouna Kone (Erdoğan Yeşilyurt dk. 13)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Gabriel Torje, Serhiy Rıbalka, Sergio Rochet

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20), Henri Saivet (dk. 62), Aytaç Kara (dk. 90+7) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6), Delvin N'Dinga (dk. 89) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Umut Meraş, Allano Lima (Bursaspor), Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)