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ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle | Çaykur Rizespor Beşiktaş kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle | Çaykur Rizespor Beşiktaş kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle | Çaykur Rizespor Beşiktaş kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 20.hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor Beşiktaş ile karşılaştı. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle...

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Müsabaka Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan Dakikalar

6. dakikada Diaby'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Gönül, bekletmeden topu Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak Yılmaz, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top Kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

29. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson bekletmeden Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz, penaltı noktasının önünden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Mykola Morozyuk'un ortasında Victor Ruiz'in kafasından seken top ceza alanı içine yükseldi. Milan Skoda, kalesini zamanında terk edemeyen Loris Karius'tan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1

47. dakikada Boldrin kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçti. Fernando Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıktı.

60. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Aminu Umar'ın, Loris Karius'un üzerinden aşırttığı top direkten döndü.

70. dakikada Çaykur Rizespor'da Aminu Umar, Loris Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

79. dakikada Burak Yılmaz ile verkaça giren Adem Ljajic pasını Gökhan Gönül'e çıkardı. Gökhan Gönül, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande (Andriy Boryachuk dk. 83 ?), Abdullah, Oğulcan (Denis Garmash dk. 58), Boldrin, Umar Aminu, Skoda
Yedekler: Tarık, Zafer, Burak Albayrak, Abarhoun, Orhan Ovacıklı, Yan Sasse, Atakan Akkaynak, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby (Boyd dk. 74), Ljajiç (Kartal dk. 83 ?), N'Koudou (Güven dk. 89 ?), Burak
Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Rebocho, Mertcan, Kaan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Scoda (dk. 35) (Çaykur Rizespor), Burak Yılmaz (dk. 29), Gökhan Gönül (dk. 79) (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Diomande, Ivanildo (Çaykur Rizespor)

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