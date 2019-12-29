ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle | Çaykur Rizespor Fenerbahçe kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 17. haftanın kapanış maçı ve ligin son maçında Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu karşılaşmayla ligin ilk yarısı sona erdi.

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Maçtan Daikalar

6. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

14. dakikada ceza yayının hemen içerisinden Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1

18. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Boldrin'in ortasında arka direkte Melnjak'ın indirdiği topa Mohamed Abarhoun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

70. dakikada Vedat Muriç'in pasıyla topla buluşan Jailson'un ceza sahası dışında uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert vuruşunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın solundan köşede ağlarla buluştu. 1-2

85. dakikada Melnjak'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasla sol kanatta topla buluşan Umar hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan vuruşunu yaptı fakat iyi kapatan Altay gole izin vermedi.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abarhoun, Talbi, Orhan, Melnjak, Diomande (Attamah dk. 82 ?), Abdullah, Umar, Vetrih (Samudio dk. 73), Boldrin, Oğulcan (Scepovic dk. 85 ?)

Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan,

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Fenerbahçe: Altay, Jailson, Zanka (Emre dk. 65), Dirar, İsla, Ozan (Tolgay dk. 86 ?), Luiz, Deniz, Kruse (Rodrigues dk. 79), Tolga, Vedat

Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Alper, Mevlüt

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14), Jailson (dk. 70) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Oğulcan, Vetrih (Çaykur Rizespor), Luiz, Ozan (Fenerbahçe)

