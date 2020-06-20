ÖZET İZLE| Denizli 1-5 BJK Maç Özeti Ve Golleri İzle| Denizlispor Beşiktaş Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, bu sezonki en gollü galibiyetine imza attı. Mücadelenin 10. dakikasında Kaptan Burak Yılmaz'ın golüyle öne geçen ve ilk yarıyı 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarının başında ise kalesinde golü gördü. 53. dakikada savunmanın boşluğundan yararlanan Estupinan, orta sahadan kaptığı topla Beşiktaş ceza sahasına girerek takımına eşitliği getiren isim oldu. Bu golün ardından ise Beşiktaş, mücadeleyi rakip sahaya yıkarak üst üste goller bulmayı başardı. 61. dakikada Gökhan Gönül'ün golüyle tekrar öne geçen siyah-beyazlılar, 67. dakikada ise N'Koudou'nun sayısıyla farkı 2'ye yükseltti. Burak Yılmaz'ın savunmanın arkasına attığı güzel pasa gelişine vuran yıldız oyuncu, oldukça şık bir gol atmayı başardı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar

4. dakikada stat çevresinde patlatılan havai fişeklerden dolayı saha içinde seslerin duyulamaması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan karşılaşmayı durdurdu. Havai fişeklerin patlatılması durunca karşılaşma tekrar

başladı.

10. dakikada Ljajic'in sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Ruiz'in kafa vuruşunda kaleci Tolgahan'dan seken topu Burak Yılmaz filelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

28. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aissati'nin içeri yaptığı ortada topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada Beşiktaşlı futbolcuların hatasında topu kapan Lopes'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Murawski, kaleyi cepheden gören noktadan düzgün bir vuruş yaptı, genç file bekçisi Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.

39. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu yandan auta gitti.

53. dakikada Atiba'nın pas hatasında topu kapan Murawski'nin ara pasına hareketlenen Estupinan ceza alanına kadar girip yerden yaptığı düzgün vuruşla topu kaleci Ersin'in bacaklarının arasından ağlarla gönderdi. 1-1

61. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta havadan gelen topa ön direkte yükselen Gökhan Gönül'ün kafa şutunda top kalecinin yanında ağlara gitti. 1-2

67. dakikada Burak Yılmaz'ın savunmanın arkasına gönderdiği aşırtma pasta Kevin N'Koudou, meşin yuvarlağa gelişine çok sert vurdu ve oldukça şık bir gole imza attı. 1-3

75. dakikada Burak Yılmaz, Mustafa Yumlu'dan kaptığı topu Ljajic'e verdi. Boşnak futbolcu ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 1-4

78. dakikada Elneny'nin ceza alanına gönderdiği pasta topla buluşan Diaby, kaleci Tolgahan'ın solundan topu köşeye göndererek maçın skorunu ilan etti. 1-5

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu (Ben Youssef dk. 89 ?), Oğuz Yılmaz (Muhammet Özkal dk. 85 ?), Olcay Şahan (Sedat Şahintürk dk. 46), Lopes, Murawski, Ismail Aissati, Mbamba (Özgür Çek dk. 79 ?), Zakarya, Sacko (Estupinan dk. 46) Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Asım Aksungur, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz (Erdoğan Kaya dk. 68), Rıdvan Yılmaz, Atiba, Elneny, Lens (Diaby dk. 76), Ljajic (Kartal Kayra Yılmaz dk. 81) N'Koudou (Tyler Boyd dk. 68), Burak Yılmaz (Umut Nayir dk. 81)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Necip Uysal, Caner Erkin

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Burak Yılmaz (dk. 10), Gökhan Gönül (dk. 61), N'Koudou(dk. 67), Ljajic (dk. 75), Diaby (dk. 78) (Beşiktaş), Estupinan (dk. 53) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mbamba, Oğuz Yılmaz (Denizlispor)

Semih Can Yılmaz - Gökten Ceylan

