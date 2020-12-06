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ÖZET İZLE| Denizlispor 0-2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Denizlispor 0-2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Denizlispor 0-2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ikinci yarı oynanıyor ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sürüyor.

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Maçtan dakikalar 

9. dakikada Ferdi'nin sağ taraftan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Cisse düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

18. dakikada Sagal'ın serbest vuruşta ceza sahası içinde Bakalorz'un vurduğu şutta top kaleci Altay'da kaldı.

21.dakikada Caner'in sol kanattan yerden açtığı ortaya kimse dokunamazken, top kale çizgisinin önünden geçti ve savunma topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Ozan'ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kalenin sağından dışarıya çıktı.

34. dakikada Sagal'ın sol kanattan verdiği pasta topu alan Rodallega'nın ceza alanın hemen üzerinden çektiği sert şut az farkla dışarıya gitti.

41. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sacko, Sagal, Aissati, Rodallega

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Subotic, Mesanovic, Recep, Varela, Mert, Leismann, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Kenan Atik

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yedekler: Ahmet Oytun, Tolga, Valencia, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Fatih, Novak, Uğur, Eyüp

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Cisse (dk. 9), Gökhan (dk. 41) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Bergdich, Bakalorz (Denizlispor)

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz

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