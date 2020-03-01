ÖZET İZLE: Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Denizlispor Yeni Malatyaspor Maçı kaç kaç bitti

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşu üst direkten geriye döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada uzun pasta meşin yuvarlakla buluşan Estupinan'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Farnolle'den döndü. Topu tamamlamak isteyen Sacko'dan önce savunma araya girmeyi başardı.

22. dakikada Mustafa Yumlu kaleci Farnolle'nin önde olduğunu görünce orta saha çizgisi yakınlarından topu doğrudan kaleyi gönderdi. Kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

34. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içerisinde kafalardan seken topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü attı. 1-0

41. dakikada orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Fofana, hızlıca ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'yi gördü. Ceza alanı içinde Gökhan Tören'nin yaptığı etkisiz vuruş kaleci Stachowiak'ta kaldı.

Denizlispor Yeni Malatyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle

58. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Estupinan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Koray Gençerler pozisyon öncesinde Estupinan'ın topu elle önüne aldığını tespit ederek kararı iptal etti.

63. dakikada Barrow'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahasına gelen ortada Rodallega topu kafayla Barrow'un önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Bilal Gölen

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Radoslaw Murawski, Hadi Sacko (Özgür Çek dk. 46), Ismail Aissati (Onazi dk. 58), Recep Niyaz, Modou Barrow, Oscar Estupinan (Rodallega dk. 68)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan, Ben Yousef

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Lingani Hadebe, Mina Meza, Karim Hafez Ramadan, Gökhan Töre (Kjartansson dk. 46), Murat Yıldırım, Afriyie Acquah, Glenn Donald (Özer Özdemir dk. 46), Moryke Fofana (Youssuf Ndayishimiye dk. 77), Umut Bulut

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Chaaleli, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 34), Barrow (dk. 75) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Lingani Hadebe (dk. 44) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Mina Meza, Youssuf Ndayishimiye, Murat Yıldırım (Yeni Malatyaspor)