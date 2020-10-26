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ÖZET İZLE| Denizlispor 2-3 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Denizlispor 2-3 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Denizlispor 2-3 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Maçtan dakikalar 

12. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

16. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin topu güçlükle çeldi.

22. dakikada sağ kanattan Welinton Silva'nın ortasında arka direkte Larin'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

36. dakikada Oğuz Yılmaz'ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası VAR'ın incelemelerinin ardından hakem Alper Ulusoy, Penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, topu ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarca, İlker Takpak

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu (Oğuz Yılmaz dk. 8), Subotic, Özer Özdemir, Bakalorz, Sagal, Recep Niyaz, Varela, Mesanovic, Rodallega

Yedekler: Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Leismann, Zakarya, Aissati, Alihan Kalkan, Muhammet Eren Kıryolcu, Sacko

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Beşiktaş: Ersin Dastanoğlu, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Dorukhan Toköz, Josef, Larin, Atiba Hutchinson, Ghezzal, Aboubakar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Kartal Kayra Yılmaz, Ljajic, Gökhan Töre, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Atiba (dk. 12), Aboubakar (dk. 39 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Bakalorz (Denizlispor), Roiser (Beşiktaş), Oğuz Yılmaz (Denizlispor)

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