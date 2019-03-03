ÖZET İZLE: Erzurum: 1-1 GS Maç Özeti ve Golleri İzle | Erzurumspor Galatasaray Kaç Kaç Bitti?

Erzurum GS Maç Ozeti ve Golleri İzle... Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada sağ kanattan ilerleyen Emrah ceza sahasına hemen dışından sert vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

9. dakikada Scuk'un derinlemesine pasında defansın arkasına sarkan Rashad Muhammed topa vurmakta geç kalınca Marcao meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Rashad Muhammed sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda defanstan seken topa Feghouli sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

18. dakikada Obertan'ın ara pasıyla hareketlenen Rashad Muhammed ceza sahasına girip, sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Muslera'nın sağından topu filelerle buluşturdu. 1-0

24. dakikada Belhada'nın pasıyla topla buluşan Feghouli ceza sahasına girmeden sert vurdu top yandan dışarı gitti.

42. dakikada Ndiaye kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelerek ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Feghouli'ye bıraktı. Feghouli'nin çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Mitroglou'nun ceza yayına doğru çevirdiği topla buluşan Belhanda'nın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 1-1

61. dakikada Selçuk'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

64. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Scuk'un yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

78. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı kaleci Sehic topu zorlukla kurtardı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BB Erzurumspor: Sehic, Lokman, Egemen (Kone dk.85 ?), Leo, Serkan, İbrahim, Scuk, Emrah (Taylan dk. 58), Obertan, Eduok (Tshabalala dk.90 ?), Rashad Muhammed

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Hakan Arslan, Sunu, Munsy, Sefa Akgün

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Galatasaray: Muslera, Marcao, Semih (Linnes dk. 46), Lyundama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Selçuk (Diagne dk. 69), Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou (Emre Akbaba dk. 75)

Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Donk, Ömer, Yunus, Muğdat,

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Rashad Muhammed (dk. 18) (BB Erzurumspor), Belhanda (dk. 52) (Galatasaray)

Sarı kart: Emre Taşdemir (Galatasaray)

Sefa Tetik - Ahmet Akbuğa

Galatasaray, yenilmezlik serisini 10'a çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor beraberliği ile ligdeki yenilmezliğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son olarak Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde BB Erzurumspor galibiyetle 10 maçtır yenilmeyen Aslan, 6 kez sahadan galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Cimbom; Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup etti. Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.

Belhanda son 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı

BB Erzurumspor maçında fileleri havalandıran Galatasaray'ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligdeki son 4 maçında 4 gol, 1 asistle oynadı.

Galatasaray'ın Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligde son maçlarda skora yaptığı katkıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılıların 10 numarası, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmandaki BB Erzurmspor karşılaşmasının 52. dakikasında sahneye çıktı, takımı 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Belhanda 90 dakika sahada kaldı.

29 yaşındaki futbolcu attığı golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcunun 5 de asisti bulunuyor.

Öte yandan Belhanda ligde son 4 maçta 4 gol, 1 asist ile oynayarak 5 kez de skora etki etti.



