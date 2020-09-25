ÖZET İZLE: Fatih Karagümrük 1 - 0 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Karagümrük Başakşehir Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir deplasmanda Karagümrük karşısında 1-0 mağlup olarak ilk 3 haftada 3 mağlubiyet aldı.

MAÇ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic'le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.

12. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Biglia'nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan'ın üstünden atladığı top Ndao'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.