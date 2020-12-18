ÖZET İZLE| Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan dakikalar

13. dakikada kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in ceza sahası içine yaptığı ortada Linnes topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak Biglia'nın önünde kaldı. Arjantinli oyuncunun Biglia'nın sert şutunda Okan topu kornere tokatladı.

13. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içine yapılan ortada Koray'ın vuruşu filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ndao düzeltip direkt kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

46. dakikada, mücadelenin ikinci yarısına başlayan Karagümrük bir anda hızlı hücuma çıktı. Sol kanatta topla buluşan Koray, arka direkteki Ndao'yu gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğulcan, son çizgiye inip ceza sahası içine çevirdi. Bu noktada topla buluşan Feghouli'nin çaprazdan şutunda top üstten auta çıktı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Donk kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na tepki gösterince kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+5. dakikada ceza sahası içinde Koray'ın Diagne'ye yaptığı hareket sonrasında Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Diagne, topu filelere gönderdi. 1-1

90+9. dakikada Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, kendisine itiraz eden Enzo Roco'ya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

90+11. dakikada savunmada topla buluşan Ndao, savunmanın arkasına sarkan Mevlüt'e uzun bir pas attı. Bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta takımını tekrar öne geçirdi. 2-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan (Muhammed Egemen Pehlivan dk. 76), Biglia, Koray, Ndao (Murat Sarıgül dk. 90+12 ?), Aatif (Vato dk. 85), Balkovec, Sobiech (Mevlüt dk. 85)

Yedekler: Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Efe Tatlı, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Furkan Kara

Teknik Direktör: Şenol Can

Galatasaray: Okan, Linnes (Omar dk. 82 ?), Donk, Marcao, Saracchi (Ömer dk. 64), Taylan, Feghouli, Emre Kılınç (Ali Yavuz Kol dk. 82 ?), Oğulcan (Arda dk. 64), Emre Akbaba (Belhanda dk. 64), Diagne

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Etebo, Luyindama, Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Ndao (dk. 46), Mevlüt (dk. 90+11) (Karagümrük), Diagne (dk. 90+5 pen.) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Fatih Terim (dk. 69) (Teknik Direktör), Marcao (Maçın bittikten sonra gördü) (Galatasaray), Enzo Roco (dk. 90+9 (Karagümrük)

Sarı kartlar: Donk, Arda Turan, Ömer

Fatih Terim oyundan atıldı

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim kırmızı kart gördü. Mücadelenin 69. dakikasında Oğulcan Çağlayan'a yapılan müdahale sonrasında maçında hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oyunu devam ettirdi. Bu kararının ardından itiraz eden Arda Turan'a sarı kart gösterdi. Bunun ardından Fatih Terim, Öğretmenoğlu'na itirazlarda bulundu ve "Sen nasıl hakemsin" diyerek tepki gösterdi. Daha sonra Mustafa Öğretmenoğlu, deneyimli teknik adama kırmızı kart göstererek oyuna dışına gönderdi.

Fatih Terim daha sonra tepkisine devam ederek, "Maçı katlettin, onların da hakkını yiyorsun. Sen anca bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkse Fatih hocayı attım diye terbiyesiz, ahlaksız" diyerek dışarı çıktı.

Terim mücadeleyi tribünden takip etti.





Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu