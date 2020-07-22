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ÖZET İZLE| Fatih Karagümrük 3-3 Akhisar Maç Özeti Ve Golleri İzle| Karagümrük Akhisar Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE| Fatih Karagümrük 3-3 Akhisar Maç Özeti Ve Golleri İzle| Karagümrük Akhisar Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE| Fatih Karagümrük 3-3 Akhisar Maç Özeti Ve Golleri İzle| Karagümrük Akhisar Kaç Kaç Bitti

TFF 1. Lig’in Play Off müsabakasının 1. maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor’u ağırladı. Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

5. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Onur'un vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.

17. dakikada ceza sahasına topla giren Ndao, Akhisarsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sabo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada sol taraftan Onur'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bertuğ'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

59. dakikada ceza sahası içine topla giren Sobiech'in şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Sobiech meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

66. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zeki'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Ndao'nun şutunu kaleci Lukac kornere çeldi.

81. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koray'ın ortası kaleye doğru yöneldi. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

84. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Erhan Çelenk'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

87. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koray sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

90+3. dakikada sol taraftan Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde vuruşu yapan Uğur'un şutunda top filelere gitti. 3-3

Stat: Vefa

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan (Koray dk. 73), Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao (Çağrı dk. 90+1 ?), Zeki (Erdal dk. 82 ?), Sabo, Darri (Emeghara dk. 73), Sobiech

Yedekler: Murat, Barış, Efe, Muhammed, Murat, Bülent

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Akhisarspor: Lukac, Tolga (Burhan dk. 78), Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Bjarnason (Ali Kaan dk. 69), Eray (Ergin dk. 69), Vrsajevic ? (Erhan dk. 18), Onur (Aykut dk. 78), Bertuğ

Yedekler: Gökhan, Halil, Musa, İrfan, Doğukan

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Sabo (dk. 18 pen.), Sobiech (dk. 59), Koray (dk. 87) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35), Erhan Çelenk (dk. 84), Uğur (dk. 90+3) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük), Uğur (Akhisarspor)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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