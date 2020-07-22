ÖZET İZLE| Fatih Karagümrük 3-3 Akhisar Maç Özeti Ve Golleri İzle| Karagümrük Akhisar Kaç Kaç Bitti

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Maçtan dakikalar
5. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Onur'un vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.
17. dakikada ceza sahasına topla giren Ndao, Akhisarsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sabo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada sol taraftan Onur'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bertuğ'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1
59. dakikada ceza sahası içine topla giren Sobiech'in şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Sobiech meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
66. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zeki'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Ndao'nun şutunu kaleci Lukac kornere çeldi.
81. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koray'ın ortası kaleye doğru yöneldi. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.
84. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Erhan Çelenk'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
87. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koray sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2
90+3. dakikada sol taraftan Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde vuruşu yapan Uğur'un şutunda top filelere gitti. 3-3
Stat: Vefa
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan (Koray dk. 73), Fatih, Yalçın, Alpaslan, Attamah, Ndao (Çağrı dk. 90+1 ?), Zeki (Erdal dk. 82 ?), Sabo, Darri (Emeghara dk. 73), Sobiech
Yedekler: Murat, Barış, Efe, Muhammed, Murat, Bülent
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Akhisarspor: Lukac, Tolga (Burhan dk. 78), Uğur, Cocalic, Kadir, Rotman, Bjarnason (Ali Kaan dk. 69), Eray (Ergin dk. 69), Vrsajevic ? (Erhan dk. 18), Onur (Aykut dk. 78), Bertuğ
Yedekler: Gökhan, Halil, Musa, İrfan, Doğukan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Sabo (dk. 18 pen.), Sobiech (dk. 59), Koray (dk. 87) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35), Erhan Çelenk (dk. 84), Uğur (dk. 90+3) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük), Uğur (Akhisarspor)
Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu