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ÖZET İZLE: Fenerbahçe: 1-1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle | FB TS Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Fenerbahçe: 1-1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle | FB TS Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Fenerbahçe: 1-1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle | FB TS Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Fenerbahçe Trabzonspor maçı geniş özeti ve golleri izle.Fenerbahçe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. 

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Maçtan dakikalar

48. dakikada Kruse'un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muriqi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

50. dakikada Pererira'nın uzun pasında Sosa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına tokatladı.

53. dakikada sağ çaprazdan Tolga'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Kruse'un kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme'nin rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine girdi. Nwakaeme'nin dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'a çarparak kornere gitti.

88. dakikada ceza yayı önünde topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Alkes Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz (Zajc dk. 69), Rodrigues (Ferdi dk. 73), Max Kruse (Mevlüt dk. 83 ?), Muriç

Yedekler: Harun, Sadık, Serdar, Murat, Alper, Tolgay, Mehmet Ekici

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 71), Sosa, Avdijaj (Doğan dk. 46), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Koray dk. 82 ?)

Yedekler: Erce, Abdurrahim, Fernandes, Campi, Ahmet Canbaz, Mikel, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Rodrigues (dk. 17) (Fenerbahçe), Ekuban (dk. 28) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Sosa, Nwakaeme, Uğurcan (Trabzonspor), Dirar (Fenerbahçe)  

Bora Akyol - Uygar Aydın- Mehmet Şirin Topaloğlu

 

 


 

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