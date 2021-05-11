ÖZET İZLE| Fenerbahçe 1-2 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Maçtan dakikalar
18. dakikada atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Kayode'nin ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğe çarpıp dışarı gitti.
26. dakikada Valencia'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
30. dakikada Sosa'nın sağ kanatta pasında ceza yayında topla buluşan Pelkas'ın yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi.
32. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un yaptığı ortayı kaleci Harun Tekin uzaklaştırmak isterken top kısa düştü. Bu topa hareketlenen Gradel'in ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
45. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ozan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
45+1. dakikada Ninga'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta topla buluşan Fajr'ın pasında arka direkte Kayode meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
48. dakikada ceza sahası içi sağ tarafta bulunan Mert Hakan Yandaş'ın pasında kale önünde topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.
48. dakikada Gradel'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
65. dakikada Ninga'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı çeldi.
67. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza yayı üzerinde Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
90+3. dakikada Mesut Özil'in pasında ceza sahası içine topla giren Cisse'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Szalai (Luiz Gustavo dk. 46), Tisserand, Caner Erkin (Ferdi Kadıoğlu dk. 79 ?), Sosa, Ozan (Papiss Cisse dk. 51), İrfan Can ? (Mert Hakan Yandaş dk. 9), Mesut, Pelkas (Bright Osayi Samuel dk. 51), Valencia
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Samatta, Mame Thiam, Filip Novak
Teknik Sorumlu: Emre Belözoğlu
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Claudemir dk. 46), Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga (Felix dk. 90+1 ?), Gradel (Ziya Erdal dk. 90+3 ?), Kayode (Kone dk. 86 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kerem Atakan Kesgin, Rybalka, Tyler Boyd
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Kayode (dk. 45+1), Hakan Arslan (dk. 48) (DG Sivasspor), Cisse (dk. 90+3) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Ninga, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (DG Sivasspor), Gökhan (Fenerbahçe)
Oğuzhan Ort - İsmail Coşkun