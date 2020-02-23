ÖZET İZLE: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Fenerbahçe Galatasaray kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao'nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

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Galatasaray, 20 yıl sonra Kadıköy'de galip

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, 20 yıl sonra rakibi deplasmanda yenmeyi başardı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece rakibine karşı deplasmandaki kötü istatistiği de sona erdi. Cimbom buradaki son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. O dönemde de takımın başında Fatih Terim bulunuyordu.

Bu maç öncesinde Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 23 kez mücadele etmişti. Sarı-kırmızılılar, 20'si lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenilgi alıp, 8 kez de berabere kalmıştı.

Galatasaray böylece rakibini 23 maç sonra yenmeyi başardı.

Oğuzhan Ort

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Belhanda'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta çıktı.

7. dakikada sağ kanattan bindiren Mariano, arka direkte müsait pozisyondaki Falcao'ya ortaladı. Kolombiyalı futbolcunun kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Kruse ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Vedat, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Max Kruse, meşin yuvarlağı Muslera'nın ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

29. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşta Vedat Muriqi'nin ters vuruşunda top üstten kornere çıktı.

34. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Ozan Tufan topu çizgiden çıkardı.

40. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı korner atışında savunmanın arasından yükselen Donk kafayı vurdu ve topu filelere göndererek eşitliği sağladı. 1-1

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Tolgay Arslan, ters kanattan savunmanın arkasına sarkan Isla'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

65. dakikada kaleci Altay'ın vuruşu kısa düştü. Bu noktada topu kapan Belhanda direkt kaleye gönderdi ancak Altay son anda yetişerek gole müsaade etmedi.

66. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yaşanan bir pozisyon sonrasında Halil Umut Meler'e saha çizgisini aşarak tepki gösterdi. Bu hareket sonrasında Meler, Ersun Yanal'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

76. dakikada Ömer Bayram'ın soldan yaptığı ortada savunmadan seken topa Onyekuru gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

77. dakikada Seri'nin savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Onyekuru, Jailson'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Falcao'nun vuruşunda top filelere gitti ve Galatasaray deplasmanda öne geçti. 1-2

84. dakikada Belhanda'nın oyundan çıktığı sırada Deniz Türüç bu futbolcuya tepki gösterdi. Bir anda yaşanan gerilim sonrasında Halil Umut Meler oyuncu değişikliğini iptal edip Belhanda'ya ikinci sarı karttan, Deniz Türüç'e ise direkt kırmızı kart gösterdi.

89. dakikada kazanılan serbest vuruşta oyuna yeni giren Mehmet Ekici topun başına geçti. Bu futbolcunun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği şutta Muslera güçlükle topu kornere yolladı.

90+7. dakikada Galatasaray savunmasından atılan uzun topta hareketlenen Onyekuru, Jailson'u geçip ceza sahasına girdi ve daha sonra Altay'ı çalımlayıp vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-3

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Altay, Isla (Mevlüt dk. 81 ?), Jailson, Serdar, Hasan Ali, Tolgay (Deniz Türüç dk. 60), Ozan, Dirar, Kruse, Tolga (Mehmet Ekici dk. 88 ?), Vedat

Yedekler: Harun, Erten, Falette, Ferdi, Allahyar, Zajc, Murat Sağlam

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli (Emre Akbaba dk. 90+8 ?), Belhanda, Onyekuru (Adem Büyük dk. 90+8 ?), Falcao (Ahmet Çalık dk. 86 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Selçuk İnan, Linnes, Jimmy Durmaz, Andone, Taylan Antalyalı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Kruse (dk. 21 pen.) (Fenerbahçe), Donk (dk. 40), Falcao (dk. 80 pen.), Onyekuru (dk. 90+7) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Ersun Yanal (dk. 66), Deniz Türüç (dk. 84) (Fenerbahçe), Belhanda (dk. 84) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Dirar, Isla, Volkan Kazak (Yrd. Antrenör) (Fenerbahçe), Belhanda, Falcao, Seri, Mariano, Onyekuru, Fatih Terim (Galatasaray)