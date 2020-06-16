ÖZET İZLE| Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| FB TS Kaç Kaç Bitti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda iki gol daha bulan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ilk takım oldu.

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Maçtan dakikalar

6. dakikada Ekuban'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Sörloth'un şutunda Serdar'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

12. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinden Zajc'ın şutunda top üstten auta çıktı.

23. dakikada Zajc'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın dönerek yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

28. dakikada sol kanattan Zajc'ın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde auta çıktı.

42. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1

53. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'un şutu farklı şekilde auta çıktı.

53. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'un şutu farklı şekilde auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan gole izin vermedi.

70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi.

83. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekuban'ın pasında bomboş durumda Sörloth topu boş kaleye gönderdi. 1-2

90. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin şutunda savunmaya çarpan top yön değiştirmesine rağmen Uğurcan iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

90+4. dakikada sağ kanattan Ndiaye'nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Novak'ın vuruşu filelere gitti. 1-3

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar (Jailson dk. 61), Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga (Mevlüt dk. 79), Deniz (Ferdi dk. 61), Zajc (Mehmet Ekici dk. 46) Rodrigues (Ömer Faruk Beyaz dk. 88 ?), Vedat Muriqi

Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Emre, Tolgay, Allahyar

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Serkan Asan dk. 87 ?), Ndiaye, Abdülkadir Ömür (Doğan Erdoğan dk. 79), Ekuban (Dursun dk. 87 ?), Nwakaeme (Bilal dk. 35), Sörloth (Hüseyin Türkmen dk. 87 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Manoel, Manuel da Costa, Abdurrahim, Taha Tunç, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Deniz (dk. 42) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 6) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 24) (Yedek kulübesi) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Mehmet Ekici, Tolga, Rodrigues (Fenerbahçe), Sörloth, Pereira (Trabzonspor)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

