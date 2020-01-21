ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor Maç Özeti ve Golleri İzle| FB Kayserispor Kaç Kaç Bitti

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur ikinci maçında, 0-0'ın rövanşında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin golleri 23. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 45. dakikada Mevlüt Erdinç'ten geldi.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Tolgay'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rami'nin sert şutunda kaleci İsmail iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.
10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gustavo'nun pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Kruse'un plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada ceza sahası dışından Tolgay'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu takip eden Ferdi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
44. dakikada ceza sahası içinden Rodrigues'in yerden ortaladığı topa Mevlüt'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada Kruse'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail oyun alanına çeldi.
75. dakikada sağ kanattan Rodrigues'in ortasında Tolgay'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.
76. dakikada Lopes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleci Harun'u geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Dirar kornere gönderdi.
89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Kamil Çetin
Fenerbahçe: Harun, Dirar (Isla dk. 86 ?), Rami, Jailson, Deniz Türüç, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rdorigues (Mehmet Ekici dk. 85 ?), Kruse (Zajc dk. 75), Mevlüt
Yedekler: Altay, Erten, Ozan, Tolga, Serdar, Alper, Zanka
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı (Henrique dk. 63), Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Situm, Emre Demir (Mesanovic dk. 75), Campanharo (Uzodimma dk. 68), Kravets
Yedekler: Doğan, Ramazan, Aymen, Ramazan Emirhan Civelek, Abdennour, Ömer, Aksel, Mert, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Ferdi (dk. 23), Mevlüt (dk. 45) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Djedje (Kayserispor), Tolgay, Dirar (Fenerbahçe)