ÖZET İZLE: Fenerbahçe 2 - 2 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle| FB Denizlispor Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşu, yandan auta çıktı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında Zeki'nin yerden ortasına bekletmeden vuran Barrow'un şutunu Altay ayaklarıyla çeldi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

21. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin şutu ceza alanı içinde yerden sekip kaleye yöneldi. Son anda kaleci Stackhowiak topu kornere çeldi.

22. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışında Ozan Tufan'un penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

24. dakikada Barrow'un ortasında Altay boşa çıkınca top Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunu şutunu Serdar Aziz, çizgi üzerinden çıkardı.

31. dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Tolgay'ın pasını alan Vedat Muriqi'nin, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu Stackhowiak oyun alanına çeldi. Dönen topu Denizli savunması kornere yolladı.

41. dakikada Murawski'nin şutunda top Tolgay Arslan'ın eline çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, penaltı kararı verirken, Tolgay'ı da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

45. dakikada beyaz noktaya gelen Murawski, topu sol köşeden filelerle buluşturdu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

90+1. dakikada Recep Niyaz ile verkaça girerek ceza alanı içine sarkan Rodallega, kaleci Altay'ı geçmek istedi. Ancak Altay topa zamanında müdahale etti ve ardan savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Serdar Aziz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

90+5. dakikada Denizlispor'un kontratağında Onazi'nin pasında topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunu Isla çizgiden çıkararak kornere yolladı.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Can Satman, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay, Mehmet Ekici (Mevlüt Erdinç dk. 80 ?) Ferdi (Tolga Ciğerci dk. 46), Kruse (Zajc dk. 31 ?) , Muriqi

Yedekler: Erten, Harun, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Allahyar, Ömer Faruk

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay, Murawski, Aissati (Sedat Şahintürk dk. 87 ?), Oscar Estupinan (Özgür Çek dk. 72), Modu Barrow (Onazi dk. 82 ?), Recep Niyaz, Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Ozan Tufan (dk. 22), Serdar Aziz (dk. 90+1) (Fenerbahçe), Murawski (dk. 45 pen.), Mustafa Yumlu (dk. 75) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Tolgay Arslan (dk. 44) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Hasan Ali, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Altay (Fenerbahçe), Oscar Estupinan, Murawski, Özgür Çek, Recep Niyaz (Denizlispor)