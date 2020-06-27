ÖZET İZLE| Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti Ve Golleri İzle| FB Yeni Malatya Kaç Kaç Bitti

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat'ın şutu üstten auta çıktı.
35. dakikada orta alanda topu alan Mehmet Ekici'nin sol tarafa verdiği pasta topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
41. dakikada Acquah'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut'un vuruşunu Altay kornere çeldi.
45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.
Stat: Ülker
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi
Yedekler: Harun, Erten, Murat, Emre, Tolgay, Ferdi, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar
Teknik Direktör: Tahir Karapınar
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Hafez, Acquah, Umut Bulut
Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Donald, Walter, Ndayishimiye, Fofana, Kjartansson
Teknik Sorumlu: Hasan Özer
Sarı kartlar: Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Deniz Türüç (Fenerbahçe)