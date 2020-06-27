İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE| Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti Ve Golleri İzle| FB Yeni Malatya Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE| Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti Ve Golleri İzle| FB Yeni Malatya Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE| Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti Ve Golleri İzle| FB Yeni Malatya Kaç Kaç Bitti

Fenerbahçe Süper Lig'in 29.haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda Ozan Tufan'ın attığı iki golle 2 yenmeyi başardı.

KARŞILAŞMANINN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat'ın şutu üstten auta çıktı.

35. dakikada orta alanda topu alan Mehmet Ekici'nin sol tarafa verdiği pasta topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

41. dakikada Acquah'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut'un vuruşunu Altay kornere çeldi.

45+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda topu kaleci Farnolle çıkardı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici, Vedat Muriqi

Yedekler: Harun, Erten, Murat, Emre, Tolgay, Ferdi, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Mustafa dk. 44 ?), Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Hafez, Acquah, Umut Bulut

Yedekler: Abdulsamed, Erkan, Yiğithan, Ahmed, Donald, Walter, Ndayishimiye, Fofana, Kjartansson

Teknik Sorumlu: Hasan Özer

Sarı kartlar: Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Deniz Türüç (Fenerbahçe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.