ÖZET İZLE: Fenerbahçe 3 - 4 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle| FB BJK Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi Aboubakar(2), Necip ve N'Sakala'nın golleriyle 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri ise Cisse ve Ozan Tufan(2)'dan geldi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Pelkas'ın vuruşu savunmada Roiser'den döndü. Dönen topta Pelkas'ın şutu üstten auta gitti.

4. dakikada ceza sahası dışında Larin'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2

34. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand'ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1'e indiren golü attı. 1-2

39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanatta yaşanan pozisyonda Cyle Larin topu kontrol ederken Gökhan Gönül'e müdahalede bulununca hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Kanadalı oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

52. dakikada Caner Erkin'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Ozan Tufan'ın kale önündeki kafa vuruşu üstten auta çıktı.

53. dakikada ceza sahasında Tisserand'dan seken topta sağ çaprazda Josef de Souza bekletmeden arka direğe ortasına yaptı. Gökhan Gönül'ün üzerinden iyi yükselen Necip Uysal kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

68. dakikada Mert Hakan'ın soldan içeriye ortasında Ademi'nin kafayla indirdiği topa Pelkas'ın vuruşu direkten geri geldi. Dönen topa Ozan Tufan'ın altıpastaki sert şutu filelerle buluştu. 2-3

83. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mert Hakan'ın kale önünde kayarak yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

88. dakikada Gustavo'dan şık bir çalımla sıyrılan N'Koudou'nun sağ kanattan açtığı ortayı arka direkte N'Sakala tamamladı ve topu filelere gönderdi. 2-4

90+6. dakikada Wellinton'un ceza sahası içinde Mame Thiam'a yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu yeniden izledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı Ozan Tufan gole çevirdi. 3-4

Stat: Ülker

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Filip Novak (Ferdi Kadıoğlu dk. 64), Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Jose Sosa (Mert Hakan Yandaş dk. 46), Dimitrios Pelkas (Mame Thiam dk. 76), Diego Perotti (Caner Erkin dk. 37), Ozan Tufan, Papiss Cisse (Kemal Ademi dk. 46)

Yedekler: Oytun Özdoğan, Serdar Aziz, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Erol Bulut

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Necip Uysal (Welinton dk. 70), Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah (Kevin N'Koudou dk. 71), Rachid Ghezzal (Fabrice N'Sakala dk. 86), Cyle Larin, Vincent Aboubakar (Güven Yalçın dk. 90+2 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Oğuzhan Özyakup, Atakan Üner, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Aboubakar (dk. 4 ve 20), Necip Uysal (dk. 53), N'Sakala (dk. 88) (Beşiktaş), Cisse (dk. 34), Ozan Tufan (dk. 68 ve 90+6 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Larin (dk. 50) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Tisserand, Pelkas, Mert Hakan, Gustavo, Ozan Tufan, Lemos (Fenerbahçe), Rosier, Josef, Sergen Yalçın (Teknik direktör), Murat Şahin (Antrenör) (Beşiktaş)

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