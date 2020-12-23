ÖZET İZLE| Fenerbahçe 4-1 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri

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Maçtan dakikalar

6. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta Epureanu'nun arka direğe aşırttığı topta Skrtel'in vuruşu direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Mahmut Tekdemir, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

15. dakikada Rafael'in sağ kanattan açtığı ortayı kaleci Altay, Crivelli'ye gelmeden çeldi. Dönen topa yay üzerinden İrfan Can Kahveci vurdu, ancak top üstten auta çıktı.

26. dakikada Başakşehir'de Deniz'in kullandığı korner atışını kaleci Altay ceza sahası dışına çeldi. Topun sahibi olan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından yaptığı ilk şut girişimi Thiam'dan döndü. Dönen topu tekrar alan İrfan'ın bu sefer yay üzerinden çektiği ikinci şutu da az farkla auta çıktı.

28. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Caner'in ortasına alt altı pas içinde Thiam vurdu. Müsait pozisyonda top üstten auta çıktı.

40. dakikada kontratağa kalkan Başakşehir'de İrfan Can'ın ortasına, penaltı noktası üzerinde vuran Hasan Ali'nin şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

45. dakikada Mahmut Tekdemir'in ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı sert vuruş, diğerin üstünden az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Caner'in ortasına Thiam vurdu. Arka direğe yönelen topu Gustavo tamamlamak istedi ancak Başakşehir savunmasına çarpan top taca çıktı.

45+2. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Volkan Babacan oyun alanına tokatladı. Arka direkte topla buluşan Nazım, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

53. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinden çektiği sert şutu kaleci Altay oyun alanına çeldi. Dönen topu alan Crivelli'nin şutunda ise meşin yuvarlak Altay'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

60. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Tisserand'ın kafa vuruşu Skrtel'den döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Tisserand'ın yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

69. dakikada Rafael'in, Thiam'a yaptığı müdahaleye hakem Bahattin Şimşek önce sarı kart verdi. Ardından bu karta tepki gösteren Rafael, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

74. dakikada Thiam, Skrtel'e yaptığı müdahaleye hakem faul kararı verdi. Bu pozisyon sırasında İrfan Can'ın hakeme yoğun tepkisi sonrası Bahattin Şimşek önce sarı kart verdi. Hemen arıdan da ikinci sarısına başvuran hakem Şimşek, İrfan'ı kırmızı kartla oyun dışına attı.

84. dakikada Caner Erkin'in ara pasında ceza alanı içine giren Gustavo, çaprazdan yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1

89. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Mert Hakan, ceza alanı içine girer girmez yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu. 4-1

90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan arka direğe açtığı ortaya Novak kafa ile vurdu. Top üstten auta çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Sinan Gümüş (Sosa dk. 82 ?), Caner Erkin (Cisse dk. 88 ?), Thiam, Kemal Ademi (Ferdi dk. 74)

Yedekler: Harun, Gökhan, Sadık, Ömer Faruk, Serhat Ahmetoğlu, Fatih Yiğit, Eyüp Akacan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali (Visca dk. 64), İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Ponck dk. 88 ?), Chadli (Gulbrandsen dk. 81 ?), Aleksic, (Giuliano dk. 81 ?), Crivelli (Berkay Özcan dk. 81 ?)

Yedekler: Ahmet Said, Cemali Sertel, Azubuike, Mehmet Topal, Kerim Frei

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Nazım Sangare (dk. 45+2), Tisserand (dk. 60), Gustavo (dk. 84), Mert Hakan Yandaş (dk. 89) (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (dk. 6) (M.Başakşehir)

Kırmızı Kartlar: Rafael (dk. 69), İrfan Can Kahveci (dk. 74) Okan Buruk (dk. 71) (Teknik Direktör) (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: Gustavo, Caner (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (M.Başakşehir)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

