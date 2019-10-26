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ÖZET İZLE: Fenerbahçe: 5-1 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Fener Konya Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Fenerbahçe: 5-1 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Fener Konya Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Fenerbahçe: 5-1 Konyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Fener Konya Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe Konyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle. Fenerbahçe Konyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Fenerbahçe Konyaspor Maçından Kareler - Foto Galeri

Fenerbahçe Konyaspor maç özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rodrigues'in ortasına Muriqi bekletmeden vurdu. Önce kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top direğe çarpıp, oyun alanına geri döndü.

11. dakikada Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Rodrigues'in, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

14. dakikada sol köşeden kullanılan korner atışı sonunda Moses'ın çalımlarla ceza alanına girip yaptığı vuruş Konyaspor savunmasından sekti ve Zanka'nın önünde kaldı. Müsait pozisyonda Zanka topu filelerle buluşturdu. 2-0

16. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında Serdar Aziz'in yaptığı ters vuruşta top, Fenerbahçe ağlarına gitti. 2-1

28. dakikada orta alanda topu alan Ozan'ın rakibini geçerek sol tarafa verdiği pasta Rodrigues tekrardan Ozan'a bıraktı. Ozan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan çevirdiği topta Vedat Muriqi'nin yaptığı vuruş, üstten auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kenardan kullanılan korner vuruşunda Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu, kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.

58. dakikada Konyaspor'un kullandığı kornerde Moses'in uzaklaştırmak istediği topa Alper Uludağ'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Altay çıkardı.

63. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruş, yandan auta çıktı.

78. dakikada Gustavo'nun baskı yaprak Volkan Fındıklı'dan kaptığı topun ardından yaptığı sert vuruş, Jevtovic'e çarparak ağlarla buluştu. 4-1

82. dakikada Vedat Muriqi ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta takımının 5. golüne imzasını attı. 5-1

87. dakikada Altay-Isla anlaşmazlığı sonucu çaprazda topla buluşan Bajic'in şutu yan ağlarda kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar (Sadık dk. 69), Hasan Ali, Gustavo, Emre Belözoğlu (Tolga Ciğerci dk. 60), Ozan, Moses (Alper dk. 81 ?), Rodrigues, Vedat Muriqi

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Rami, Tolgay Arslan, Zajc, Jailson, Deniz, Mevlüt

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan (Volkan Fındıklı dk. 46), Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Miya (Bajic dk. 80 ?), Deni Milosevic, Mücahit Can Akçay (Shengelia dk. 46)

Yedekler: Mücahit Atalay, Ferhat, Fallou Diagne, Selim, Hadziahmetovic, Ali Çamdalı, Erdon Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Rodrigues (dk. 11), Zanka (dk. 14), Ozan (dk. 28), Gustavo (dk. 78), Vedat Muriqi (dk. 82) (Fenerbahçe), Serdar Aziz (dk. 16 k.k) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Miya (Konyaspor)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

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