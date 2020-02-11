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ÖZET İZLE: Fenerbahçe Kırklarelispor Maç Özeti ve Golleri İzle| FB Kırklarelispor Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Fenerbahçe Kırklarelispor Maç Özeti ve Golleri İzle| FB Kırklarelispor Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Fenerbahçe Kırklarelispor Maç Özeti ve Golleri İzle| FB Kırklarelispor Kaç Kaç Bitti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0'ın rövanşında Fenerbahçe, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında, ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe ikinci maçtan da 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.Maçtaki tek gol 50. dakikada Mevlüt Erdinç'in ayağından geldi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Miha Zajc, ceza sahası dışından şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada Kırklareli savunmanın uzaklaştırmak istediği top Mehmet Ekici'de kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.

12. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Mehmet Ekici, savunmanın arkasına sarkan Ferdi'yi gördü. Genç futbolcu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada Tolgay Arslan, savunmadan seken topla ceza sahasına girerken yerde kaldı, boşta kalan topu Mevlüt tamamladı ancak kaleci İbrahim gole izin vermedi.

30. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasında ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç önce düzeltti ardından şutunu attı ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest atışı Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Falette, sol ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

45. dakikada Emre Keleşoğlu ceza sahası önüne kadar gelip Caner Koca'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Harun, Murat Sağlam, Falette, Rami, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc, Tolga, Mevlüt
Yedekler: Erten, Hasan Ali, Isla, Ozan, Serdar, Dirar, Allahyar, Rodrigues, Muhammed, Vedat
Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Yüksel Şişman, Emre Balkı, Caner Koca, Mert Sinan Pekesen, Hacı Ömer Doğru
Yedekler: Umut Kaya, Malik Karaahmet, Görkem Bitin, Deniz Ataç, Serkan Sözmen, Enis Çeliksu, Yusuf Çelik
Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Sarı kartlar: Hacı Ömer, Bahadır Çiloğlu (Kırklarelispor)

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