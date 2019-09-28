ÖZET İZLE: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle |Galatasaray Fenerbahçe kaç kaç bitti?

Galatasaray Fenerbahçe Özet İzle... Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi müsabakası golsüz eşitlikle sonuçlandı ve bu skorla sarı-lacivertliler Galatasaray'a yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmış oldu. Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 10 derbide 3 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

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Son 5 derbi berabere bitti

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında son yıllarda oynanan derbilerde olduğu gibi sonuç değişmedi. Bu karşılaşma ile birlikte iki takım arasında oynanan son 5 derbi berabere sona erdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maç şöyle:

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

14.04.2019 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Kruse, ceza sahası içindeki Tolga Ciğerci'yi gördü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

18. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Vedat, uzaktan sert vurdu ancak Muslera bu pozisyonda topa sahip oldu.

22. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in pasında ceza sahası dışından Lemina'nın vuruşunda kaleci Altay son anda topu kornere gönderdi.

29. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Falcao, yine bu oyuncuya pasını aktardı. Lemina'nın şutunda kaleci Altay topu kornere gönderdi.

33. dakikada Feghouli'nin pasında Lemina, topuğuyla ceza sahası içine giren Nagatomo'yu gördü. Rakibinden sıyrılan Japon futbolcunun kayarak vuruşunda Altay gole izin vermedi.

41. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Vedat, topuğuyla Tolga'yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta gitti

53. dakikada kazanılan korner atışında Emre, müsait durumdaki Kruse'ye çıkardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Alman futbolcunun şutunda top yandan auta gitti.

63. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kruse'nin soldan yaptığı ortada savunmaya çarpan top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

84. dakikada Kruse'nin düşürülmesiyle kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun direkt kaleye gönderdi ancak top yandan auta çıktı.

90+5. dakikada Vedat'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Kruse, Muslera'nın üzerinden kafa vuruşunu yaptı ancak Mariano gole engel oldu.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Ömer dk. 59), Feghouli (Emre Mor dk. 68), Belhanda, Babel, Falcao (Adem dk. 90+3 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Donk, Jimmy Durmaz

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Fenerbahçe: Altay, Isla (Deniz dk. 46, Tolgay dk. 90+2 ?), Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga (Hasan Ali dk. 90+6 ?), Vedat

Yedekler: Harun, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Alper, Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Marcao, Mariano (Galatasaray)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın