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ÖZET İZLE: Galatasaray: 0-1 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Başakşehir Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Galatasaray: 0-1 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Başakşehir Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Galatasaray: 0-1 Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Başakşehir Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Galatasaray Başakşehir maçı geniş özeti ve golleri izle. Galatasaray Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Galatasaray Başakşehir maç özeti ve golleri izle.. Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

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Maçtan dakikalar

22. dakikada sol kanattan açılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Visca kafayla topu Crivelli'ye indirdi. Crivelli'nin yerden yaptığı vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mahmut'un şutu direğin yanından auta çıktı.

34. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Feghouli'nin kafa vuruşunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Lemina'nın şutunda ceza sahası içinde Adem'in dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.

49. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşu kaleci Mert kornere çeldi.

78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın sol tarafa ceza sahası içine verdiği pasta Guldbrandsen'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Okan, Mariano, Ahmet, Marcao, Emre (Nagatomo dk. 86 ?), Donk, Ömer, Lemina, Feghouli (Emre Mor dk. 75), Babel, Adem (Belhanda dk. 86 ?)

Yedekler: Batuhan, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Nzonzi

Teknik Direktör: Fatih Terim
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike (Berkay dk. 73), Mahmut (Guldbrandsen dk. 60), İrfan Can (Arda Turan dk. 87 ?), Visca, Crivelli

Yedekler: Volkan, Elia, Demba Ba, Aziz Eraltay, Veira, Robinho, Gökhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Guldbrandsen (dk. 78) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Babel, Adem, Lemina (Galatasaray), İrfan Can, Mahmut, Caiçara (Başakşehir)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

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