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ÖZET İZLE: Galatasaray 0-1 PSG Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray PSG kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Galatasaray 0-1 PSG Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray PSG kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Galatasaray 0-1 PSG Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray PSG kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i konuk etti. Mücadele Paris Saint-Germain’in 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray PSG maçı geniş özeti ve golleri izle...

Galatasaray PSG Özet İzle... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Konuk ekipten Icardi'nin golüyle Galatasaray 1-0 maçtan mağlup ayrıldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada savunma arkasına atılan topla bulaşan Di Maria'nın şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti.

11. dakikada sağ kanattan gelişen PSG atağında Meunier'in yerden açtığı ortaya penaltı noktası üzerinden vuran Di Maria'nın şutunu Muslera güçlükle kornere çekti.

15. dakikada Galatasaray'ın kaybettiği topta Di Maria'nın ara pasında İcardi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Muslera'nın dokunduğu topu alan Sarabia'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Donk ile duvar pası yapan ve ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi düşünen Seri'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Silva'nın savunmadan şişirdiği topu Sarabia'ya ceza alanı içinde iyi kontrol etti. Ancak tehlikeyi Marcao araya girerek önledi ve topu kornere yolladı.

26. dakikada Galatasaray ceza alanına gönderilen ortada Mariano kaleci Muslera'ya dönmek istedi. Araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

48. dakikada ceza sahasının hemen yanından kazanılan serbest vuruşta Seri'nin şutunu kaleci Navas kornere çeldi.

51. dakikada Luyindama'nın büyük hatasında Di Maria ceza sahsında topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Di Maria'nın şutunu Muslera çeldi.

52. dakikada savunma arkasına atılan topta Sarabia pasını arka direkte İcardi'ye çıkardı. İcardi, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

55. dakikada Donk'un ceza alanı içine gönderdiği topa Falcao kafa ile vurdu. Kaleci Navas'ı geçen topu PSG savunması çizgi üzerinde çıkardı.

69. dakikada ceza yayının hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta Falcao'nun şutu az farkla üstten auta çıktı.

76. dakikada Moting ile paslaşarak ceza alanına giren Mbappe'nin sol çaprazdan çektiği sert şutu Muslera kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo (Ömer Bayram dk. 77), Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda (Feghouli dk. 62), Babel (Andone dk. 64), Falcao
Yedekler: Okan, Şener, Selçuk, Adem
Teknik Direktör: Fatih Terim

Paris Saint-Germain: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia (Choupo-Moting dk. 71), Di Maria (Herrera dk. 83 ?), İcardi (Mbappe dk. 61)
Yedekler: Sergio Rico, Kurzawa, Diallo, Parades
Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Gol: İcardi (dk. 52) (PSG)
Sarı Kartlar: Marcao (Galatasaray), İcardi, Di Maria, Herrera, Thomas Tuchel (Teknik Direktör) (PSG)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın

 

55'İnanılmaz kaçtı! Falcao'nun kafa vuruşunu PSG savunması topu çizgiden çıkardı

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