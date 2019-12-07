ÖZET İZLE: Galatasaray 1-0 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golü İzle | Galatasaray Alanyaspor kaç kaç bitti?

Galatasaray Alanyaspor maçı geniş özeti ve golü izle... Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Belhanda'nın penaltı golüyle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Ev sahibi ekibin file bekçisi Muslera, kurtarşlarıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.

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Maçtan Dakikalar

3. dakikada Nagatomo sol kanattan son çizgiye inerek ortaladı, savunmadan seken topa Mariano vurdu ancak defansa çarpan top kornere çıktı.

5. dakikada Mariano'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği topu Adem Büyük kafayla filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu bildirilince gol geçerlilik kazanmadı.

19. dakikada Seri'nin ceza sahasına gönderdiği topta Mariano bekletmeden içeriye ortaladı. Bu pozisyonda top N'Sakala'nın eline çarpınca Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Belhanda, yaptığı plase vuruşla Galatasaray'ı öne geçiren isim oldu. 1-0

40. dakikada Nagatomo'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Ömer Bayram, penaltı noktasına çevirdi.Kale sahası önünde Lemina'nın çektiği şutta Marafona gole izin vermezken, top kornere gitti.

41. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı korner atışında savunmadan seken topu ceza sahası dışında alan Belhanda çok sert vurdu, kaleci Marafona topu kornere gönderdi.

45+2. dakikada Junior Fernandes'in ara pasında topla buluşan Efecan ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

58. dakikada Belhanda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Seri, bekletmeden şutunu attı ancak top yandan az farkla auta çıktı.

61. dakikada Welinton'un sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Bammou'nun vuruşunda Muslera topa sahip oldu.

64. dakikada Bammou'nun pasında topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Muslera'dan dönen topu Junior Fernande tamamlamak istedi ancak topu dışarı gönderdi.

71. dakikada Welinton'un sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Caulker'in kafa vuruşunda Muslera topu kornere gönderdi.

72. dakikada kullanılan korner atışında Salih Uçan'ın yaptığı ortada Caulker'in indirdiği topa Junior Fernandes vurdu ancak Muslera gole izin vermedi.

73. dakikada üst üste kazanılan köşe vuruşunu yine Salih Uçan kullandı. Bu kez ceza sahasında kafayı Caulker vurdu, Muslera yine geçit vermedi.

81. dakikada N'Sakala'nın soldan yaptığı ortada Caulker'in kafayla indirdiği top arka direkte Bammou'da kaldı. Bu futbolcunun müsait durumda vuruşunda Muslera son anda topu kornere gönderdi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri (Taylan dk. 83 ?), Nzonzi, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram (Jimmy Durmaz dk. 74), Adem Büyük (Falcao dk. 79)

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk, Emin Bayram, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun (Salih Uçan dk. 62), Siopis (Musa Çağıran dk. 88 ?), Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes (Onur Bulut dk. 74), Bammou

Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Umut Güneş, Tzavellas, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Belhanda (dk. 20 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Siopis, Welinton, Onur Bulut, Efecan (Aytemiz Alanyaspor), Seri, Jimmy Durmaz (Galatasaray)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu