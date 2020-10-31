ÖZET İZLE: Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü Maç Özeti İzle| GS Ankaragücü Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü 45+2'de Babel'in attığı golle mağlup ederek iki hafta üst üste kazanmış oldu.

20. dakikada gelişen Ankaragücü kontratağında Diousse uzun pasını sağ kantta bulunan Lobjanidze'ye aktardı ve ters koşu ile ceza alanına sarktı. Lobjanidze'den tekrar pası alan Diousse'nin ceza sahası içinden sert şutu az farkla auta çıktı.

23. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta Ömer Bayram'ın direkt kaleye çektiği şut yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Emre Güral'ın pasında Lobjanidze'nin ceza alanı işinden çektiği şutu kaleci Okan kornere çeldi.

45+2. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi, rakibinden sıyrılarak ceza alanına girdi ve pasını Babel'e çıkardı. Babel, penaltı noktasının hemen önünden yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada kaleci Okan, Emre Güral'ın baskısı sonrası pas hatası yaptı. Topu kazanan Lobjanidze, kaleyi cepheden gören yerden şutu auta çıktı.

58. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Lobjanidze, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

60. dakikada Arda Turan'ın topuk pasında topun sahibi olan Ömer Bayram'ın ceza yayı üzerinden bekletmeden çektiği şut, Pazdan'a çarparak son anda kornere çıktı.

82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Arda'nın içeriye pasında bomboş durumda Feghouli'nin vuruşunda Atakan araya girerek mutlak bir golü önledi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu

Galatasaray: Okan, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao (Donk dk. 75), Saracchi (Emre Taşdemir dk. 56), Taylan, Etobo, Ömer Bayram (Feghouli dk. 76), Emre Kılınç (Emre Akbaba dk. 89 ?), Babel, Diagne (Arda Turan dk. 56)

Yedekler: Fatih Öztürk, Şener, Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu, Sekidika

Teknik Direktör: Fatih Terim

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Voka dk. 79), Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, El Hadji Diousse (Berke Gürbüz dk. 85 ?), Atakan Çankaya, Lobjanidze (Orkan Çınar dk. 80 ?), Emre Güral (Luka Adzic dk. 70), Jonathan Bolingi, Börven

Yedekler: Mert Topuz, Furkan Bekleviç, Mücahit Akçay, Daniel Lukasik, Yusuf Göktaş, Anıl Dikmen

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Babel (dk. 45+1) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Emre Güral, Diousse, Pazdan (Ankaragücü), Emre Taşdemir (Galatasaray)