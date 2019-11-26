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ÖZET İZLE: Galatasaray 1-1 Club Brugge Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray Club Brugge kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Galatasaray 1-1 Club Brugge Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray Club Brugge kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Galatasaray 1-1 Club Brugge Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray Club Brugge kaç kaç bitti?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Club Brugge ile karşılaştı. Galatasaray Club Brugge maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Club Brugge maçı geniş özeti ve golleri izle...

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Galatasaray Club Brugge Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray ile Club Brugge Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz üstünlüğünü son dakikalarda kaybetti ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Maçtan Dakikalar

2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram direkt kaleye gönderdi. Mignolet'in çıkardığı top Feghouli'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında Adem röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta gitti.

11. dakikada Nagatomo'nun pasında son çizgiye inen Ömer Bayram, ceza sahası içindeki Adem Büyük'e ortaladı. Bu futbolcu önce düzeltti ardından dönerek vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

17. dakikada Muslera'nın uzaklaştırdığı topu Vanaken, Bonaventure'e indirdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş, Muslera'da kaldı.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diatta, ceza sahası içindeki Openda'ya ortaladı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda Muslera topu kornere gönderdi.

36. dakikada kazanılan korner atışında Diatta ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Vanaken'in kafa vuruşunda Muslera yine başarılıydı.

58. dakikada Diatte'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Vanaken kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top Muslera'da kaldı.

70. dakikada sol kanattan bindiren Ömer Bayram, son çizgiye iner inmez arka direkteki Adem Büyük'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun zor pozisyonda vuruşunda top az farkla auta gitti.

75. dakikada sağ kanatta rakibinden kaptığı topla ceza sahası ön çizgisine gelen Feghouli, sol ayağıyla yerden vurdu ancak kaleci Mignolet gole izin vermedi.

78. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan De Ketelaere, müsait pozisyondaki Schrijvers'i gördü. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Belhanda'dan seken top, Schrijvers'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında savunmanın arkasına sarkan Okereke'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı


90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diatta ceza sahası ön çizgisine kadar gidip sol ayağıyla yerden plase bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

90+2. dakikada attığı gol sonrasında Club Brugge tribünlerine giderek formasını çıkaran Diatte, bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2. dakikada yaşanan gol sevinci sırasında korner bayrağına tekme atan Mata, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri (Erencan Yardımcı dk. 90+4 ?), Lemina, Feghouli, Belhanda (Emre Mor dk. 87 ?), Ömer Bayram (Selçuk İnan dk. 80), Adem Büyük
Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Gökay Güney, Işık Kaan Arslan
Teknik Direktör: Fatih Terim

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Simon Deli, Ricca, Rits (De Ketelaere dk. 46), Balanta, Vanaken, Bonaventure (Schrijvers dk. 58), Diatta, Openda (Okereke dk. 77)
Yedekler: Horvath, Sobol, Kossounou, Tau
Teknik Direktör: Philippe Clement

Goller: Adem Büyük (dk. 11) (Galatasaray), Diatte (dk. 90+2) (Club Brugge)
Kırmızı kartlar: Diatte (dk. 90+2) Mata (dk. 90+2) (Club Brugge)
Sarı kartlar: Lemina, Mariano, Nagatomo, Emre Mor, Muslera, Hasan Şaş (Yardımcı Antrenör) (Galatasaray), Ricca, Mata, Diatta, Philippe Clement (Teknik direktör) (Club Brugge)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın

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