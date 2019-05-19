ÖZET İZLE: Galatasaray: 2-1 Başaksehir Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Başaksehir Kaç Kaç Bitti !

Galatasaray Başakşehir özet ve golleri izle...Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Fatih Terim'in öğrencileri, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı Feghouli ve Onyekuru'nun attığı gollerle 2-1 kazanarak Süper Lig'de 22. kez şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

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Maçtan dakikalar

5. dakikada kazanılan korneri Belhanda kullandı. Fernando'nun kafa vuruşunda Mert Günok son anda topa müdahale ederken savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

10. dakikada Muslera'nın vuruşu kısa düştü ve Bajic topa sahip oldu. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Muslera hatasını telafi ederek gole izin vermedi.

12. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Clichy'nin pasında iki rakibinden sıyrılıp ceza sahası son çizgisine inen Elia, penaltı noktası üzerine ortaladı. Burada iyi yükselen Bajic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada kullanılan korner atışında savunmadan seken topu Marcao tamamladı ancak kaleci Mert gole izin vermedi.

44. dakikada Visca'nın soldan ortasında savunmadan seken topu İrfan Can ceza sahasına çevirdi. Marcao ile Muslera'nın anlaşmazlığı sonrasında boşta kalan topa Kudriashov dokundu ancak az farkla auta gönderdi.

47. dakikada Belhanda'nın kullandığı korner atışında iyi yükselen Feghouli kafayı vurdu, direkten dönen topu yine Feghouli röveşatayla tamamladı ve eşitliği getiren isim oldu. 1-1

55. dakikada soldan bindiren Onyekuru, savunmanın arkasına sarkan Belhanda'yı gördü. Defanstan önce topa dokunan Faslı futbolcu, skoru 2-1 yaptı. Ancak Başakşehirli oyuncuların itirazı sonrasında VAR'a danışan Cüneyt Çakır, pozisyon öncesinde Diagne'nin topu elle aldığına hükmederek golü iptal etti.

64. dakikada kazanılan serbest vuruşta Belhanda ceza sahasına ortaladı, Başakşehir savunmasından seken topu Onyekuru kafayla tamamladı ve takımını öne geçiren isim oldu. 2-1

75. dakikada Onyekuru'nun yerde kalması sonucu kazanılan serbest vuruşu Selçuk İnan kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top yan direğe çarpıp auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk (Selçuk dk. 46), Feghouli (Linnes dk. 90+2 ?), Onyekuru, Belhanda, Diagne (Semih dk. 85 ?)

Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Sinan, Linnes, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Kudriashov, Mahmut, Clichy, Gökhan İnler, Emre (Mossoro dk. 29), Visca, İrfan Can (Adebayor dk. 70), Elia, Bajic (Robinho dk. 81 ?)

Yedekler: Volkan, Attamah, Napoleoni, Soner, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Bajic (dk. 17) (M.Başakşehir), Feghouli (dk. 47), Onyekuru (dk. 64) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Bajic, Adebayor, Mossoro (M.Başakşehir), Marcao, İsmail Çipe, Onyekuru, Selçuk (Galatasaray)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

