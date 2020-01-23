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ÖZET İZLE: Galatasaray 2 - 1 Ç. Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle| GS Rizespor Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Galatasaray 2 - 1 Ç. Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle| GS Rizespor Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Galatasaray 2 - 1 Ç. Rizespor Maç Özeti ve Golleri İzle| GS Rizespor Kaç Kaç Bitti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-1'in rövanşında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray 1-1'in rövanşında sahasında Çaykur Rizespor'u 60'da Adem Büyük'ün penaltıdan ve 82'de Lemina'nın golleriyle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Konuk ekibin tek golü 77. dakikada penaltıdan Oğulcan'ın ayağından geldi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.

26. dakikada ceza sahası içinde savunmanın müdahalesiyle yükselen topa Adem'in kafa vuruşunda gole izin vermedi.

31. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ömer Bayram'ın yerden pasında Taylan'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere yolladı.

45+2. dakikada sağ taraftan topla ceza sahası içine giren Adem'in yerden verdiği pasta topla buluşan Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Süleyman Özay, Serkan Çimen

Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Belhanda, Sekidika, Taylan, Ömer, Adem
Yedekler: Berk, Seri, Selçuk, Falcao, Donk, Emre Akbaba, Mariano, Saracchi, Emin Bayram, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Oğuz Kağan, Vetrih, Garmash, Samudio, Yan Sasse, Oğulcan
Yedekler: Zafer, Talbi, Atakan, Umar, Skoda, Emir Han, Barış, Diomande, Moroziuk, Boriachuk
Teknik Direktör: İsmail Kartal

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