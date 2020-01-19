ÖZET İZLE: Galatasaray 2 - 1 Y. Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle| GS Denizli Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Yukatel Denizlispor'u 27'de Emre Akbaba, 57'de Falcao'nun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek puanını 30'a yükseltti. Denizlispor'un tek golü 64. dakikada Muhammet'ten geldi.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar

7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

9. dakikada sol kanattan Ömer'in yaptığı ortada arka direkte Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada ceza yayı önünden Emre Akbaba'nın verdiği ara pas ile ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Stachowiak'ta kaldı.

22. dakikada sol taraftan Ömer Bayram yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao'nun vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında ön direkte Emre Akbaba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Gol yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilirken, müsabakanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'a danışarak golün geçerli olduğuna karar verdi. 1-0

46. dakikada ceza yayı önü sol tarafında topla buluşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada Seri'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

64. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kale önünde Muhammet Özkal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

67. dakikada ceza sahası içerisinden Olcay'ın havalandırdığı topla buluşan Sedat'ın vuruşunu Muslere kornere çeldi.

69. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında kale önünde Feghouli'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sedat'ın içeri sokularak dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

78. dakikada Seri'nin pasında ceza yayı yanında topla buluşan Falcao'nun düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasına çarparak kornere gitti.

85. dakikada Seri'nin pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Taylan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram (Sekidika dk. 86 ?), Emre Akbaba (Taylan Antalyalı dk. 76), Falcao (Adem dk. 90+3 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk, Belhanda, Mariano, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa (Muhammet Özkal dk. 59), Oğuz Yılmaz, Lopes, Murawski, Onazi (Sedat Şahintürk dk. 64), Sacko, Olcay (Estupinan dk. 77), Aissati, Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Asım Aksungur, Recep Niyaz, Alihan Alkan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Emre Akbaba (dk. 26), Falcao (dk. 57) (Galatasaray), Muhammet Özkal (dk. 64) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray), Onazi, Murawski, Rodallega, Sacko (Denizlispor)

Galatasaray ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığının ardından yeşil sahalara dönen Emre Akbaba, oynadığı ikinci maçında ikinci golünü kaydederken, Falcao da ligdeki 4. golünü attı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Emre Akbaba, Radamel Falcao'nun golleri ile 2-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Aslan puanını 30'a çıkarırken, Denizli ekibi ise 22'de kaldı.

Emre Akbaba sahalara hızlı giriş yaptı

Sakatlığının ardından ilk resmi maçına kupada Çaykur Rizespor karşısında çıkan Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Akbaba, maçta 1 gol de kaydetmişti. Ligdeki Denizlispor müsabakasına da 11'de başlayan Emre, 26. dakikada rakip fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu böylece 2 maçta 2 gol atarak sahalara hızlı giriş yapmış oldu.

Falcao ligdeki 4. golünü kaydetti

Karşılaşmada sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da sahneye çıktı. İlk yarıda mutlak pozisyonlardan yararlanamayan Falcao, 57. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başardı. 33 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte bu sezon Süper Lig'de 4. gol sevincini yaşadı. Yıldız futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Marcao cezalı duruma düştü

Galatasaray'da 4 futbolcu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu isimlerden Marcao, 4. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve gelecek hafta deplasmandaki Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. Sarı kart sınırında ayrıca Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük vardı.

Saracchi'den ilk resmi maçında asist

Galatasaray forması ile ilk resmi maçına Denizlispor karşısında çıkan Marcelo Saracchi ilk maçında başarılı bir performans sergiledi. Uruguaylı sol bek ilk maçında bir de asist yaptı. Emre Akbaba'nın golünde pası veren isim oldu.

Öte yandan Falcao'nun golünde de asist yapan isim Michael Seri oldu. Seri bu sezon ligdeki 2. asisti yaptı.

Jesse Sekidika ilk resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi müsabakasına çıktı. Maça yedek başlayan Sekidika, 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil oldu.

Maçı 33 bin 9 seyirci izledi

Galatasaray - Denizlispor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda 33 bin 9 biletli seyirci takip etti. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Maç boyunca tezahüratlarını sürdüren taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara destekleriyle yanlarında olduğunu gösterdi. Denizlispor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Evdeki yenilmezlik 4 maça çıktı

Ligde evinde en son 12. haftada Medipol Başakşehir'e mağlup olan Galatasaray, bu maçın ardından oynadığı 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraber elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alanyaspor, Antalyaspor ve Denizlispor'u mağlup ederek, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı.

Bora Akyol - Uygar Aydın-Oğuzhan Ort