ÖZET İZLE: Galatasaray 3-1 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray Alanyaspor kaç kaç bitti?

Galatasaray Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle... Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. İlk maçta 2-0 yenildiği rakibini 3-1 mağlup eden Galatasaray kupaya veda ederken, Antalya ekibi ise adını yarı finale yazdırdı.

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Galatasaray, 2-0'ın rövanşında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 9. dakikada Emre Akbaba'nın golü ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 31. dakikada Yacine Bammou'nun attığı gol ile beraberliği getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının 55. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Adem maçın sonucunu belirledi. (3-1) Bu sonuçla bir üst tura çıkan ekip Alanyaspor oldu.

Emre Akbaba'dan 6 maçta 4 gol

Sezonun ikinci yarısıyla birlikte formasına kavuşan Emre Akbaba hücumdaki etkinliği ile adından söz ettiriyor. Alanya karşısında rakip fileleri havalandıran Emre bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu oynadığı 4 lig maçında iki, 2 kupa maçında da iki gol kaydetti.

Adem Büyük gollerine devam etti

Radamel Falcao'nun yokluğunda Galatasaray'da ilerideki isim olan Adem Büyük son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol kaydeden Adem, kupayı da boş geçmedi ve 2 gol attı. Ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 9 gole ulaştı.

Karşılaşmada çift sarı karttan kırmızı kart gören Galatasaray'ın sağ beki Mariano, bu hafta ligde oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

27 bin 25 kişi maçı izledi

Galatasaray ile Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya hafta içi ve saatin geç olmasına rağmen ilgi yüksekti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 27 bin 25 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü. Alanya taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Galatasaray taraftarları maç bitiminde elenmelerine rağmen takımını tribünlere çağırarak destek verdi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Emre Akbaba, iki Alanyasporlu savunmacının arasından yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

11. dakikada Donk'un pasını alan ve rakibinden şık çalımla sıyrılan Emre Akbaba'nın ceza yayı çizgisinin hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Baiano'nun kestiği ortaya iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

27. dakikada Baiano'nun ceza alanına şişirdiği topu Marcao uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas'ın sert şutunda Muslera gole izin vermedi.

28. dakikada Mariao'nun pasını alan Linnes'in, ceza alnı içine girip sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az farkla direğin dibinden auta çıktı.

31. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topu Ceyhun Gülselam, bindirme yapan Bammou'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinden bekletmeden vuruşunu yapan Bammou, takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1

38. dakikada Lemina'nın ceza sahasını dışından sert şutunu Marafona çeldi. Dönen topu Adem tamamlamak isterken, Marafona bu pozisyonda da topun sahibi oldu. Ancak hakem Adem'in hamlesinde kaleciye faul yapıldığı kararını verdi.

49. dakikada Ömer Bayram'ın ceza yayına çıkardığı topta Onyekuru'nun bekletmeden yaptığı sert vuruş üst direkten döndü. Dönen topu Emre Akbaba kafa ile tamamlamak isterken, meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

54. dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı korner atışında Bammou topa elle müdahale edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.

55. dakikada topun başına gelen Adem Büyük, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 2-1

81. dakikada Onyekuru'nun yaptığı ortada Feghouli'nin gelişine çektiği sert şutunda top savunmadan döndü.Topu önünde bulan Adem'in şutunda Alanyaspor savunması gole yine izin vermezken son olarak Emre Akbaba kafa ile pozisyonu tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.

85. dakikada Belhanda'nın ortasında Onyekuru boşa yükseldi ve topu ıska geçti. Arka direkte topu önünde bulan Adem Büyük, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

90+1. dakikada Bammou'nun sol kanattan ortasında Efecan topu Ceyhun'a aktardı. Bu oyuncun sert şutunda Muslera gole izin vermedi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes (Onyekuru dk. 46), Lemina, Seri (Sekidika dk. 82 ?), Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba (Belhanda dk. 82 ?), Adem

Yedekler: Okan, Şener, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Taylan, Jimmy Durmaz, Selçuk

Teknik Direktör: Fatih Terim

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Onur Bulut dk. 63), Tzavellas, Caulker, N'Skala, Siopis (Salih Uçan dk. 66), Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes (Efecan dk. 60), Djalma Campos, Bakasetas, Bammou

Yedekler: Cenk, Kaan Kanak, Welinton Silva, Emircan, Musa Çağıran, Papiss Cisse, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Emre Akbaba (dk. 9), Adem Büyük (dk. 55 pen. ve 85) (Galatasaray), Bammou (dk. 31) (A.Alanyaspor)

Kırmızı kart: Mariano (dk. 90+5) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Adem Büyük, Donk, Feghouli (Galatasaray), Bakasetas, Salih Uçan, Tzavellas, Marafona (A.Alanyaspor)