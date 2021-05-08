ÖZET İZLE| Galatasaray 3-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan dakikalar
11. dakikada Gedson'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Babel topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
15. dakikada sağ çaprazdan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
38. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Atiba'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır, VAR'da izleyerek penaltı olarak değerlendirdi.
42. dakikada Ghezzal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 1-1
44. dakikada ceza sahası içinde Atiba'nın Falcao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır, beyaz noktayı gösterdi.
45+1. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu. 2-1
45+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Falcao'nun direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
56. dakikada topla birlikte rakip yarı sahaya geçen Marcao, pasını sol kanattan savunma arkasına sarkan
Saracchi'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
67. dakikada Larin'in ceza yayı yakınlarından verdiği pasta sağ tarafta topla buluşan Ghezzal'ın ceza alanına girerek çaprazdan çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.
76. dakikada savunmada Rosier'in sektirdiği topu kapan Emre Kılınç, kaleci Ersin'i geçip ceza sahası sol tarafında son çizgiye indikten sonra pasını altıpas yakınlarındaki Arda Turan'a gönderdi. Arda'nın müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Sarracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Halil Dervişoğlu 90+2 ?), Emre Akbaba (Emre Kılınç dk. 73), Babel (Arda Turan dk. 73), Onyekuru (Kerem Aktürkoğlu dk. 63), Falcao (Mustafa Muhammed dk. 63)
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Luyindama, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Wellinton, Vida, N'sakala, Josef, Atiba (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Ljajic (Necip Uysal dk. 71), Ghezzal, Larin, Gökhan Töre (Dorukhan Toköz dk. 61)
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Babel (dk. 11), Falcao (dk. 45+1 pen.), Arda Turan (dk. 76) (Galatasaray), Ghezzal (dk. 42 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Babel, Marcao, Donk, Onyekuru (Galatasaray) Josef, N'sakala, Atiba (Beşiktaş)
Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu