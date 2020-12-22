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ÖZET İZLE| Galatasaray 3-1 Göztepe Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Galatasaray 3-1 Göztepe Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Galatasaray 3-1 Göztepe Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan dakikalar 

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin çektiği şutu kaleci Megyeri oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

9. dakikada sağ taraftan Omar'ın ceza sahası içine açtığı ortada Arda Turan topu kafayla Belhanda'ya indirdi. Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

12. dakikada Donk'un ceza sahasından attığı uzun topla buluşan Arda Turan'ın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

14. dakikada Halil'in sağ taraftan girerek ceza sahasına açtığı ortada içeride Soner'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil'in şutunu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Belhanda'nın ceza sahası içine açtığı ortada Luyindama'nın kafa vuruşunu kaleci Megyeri oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Arda'nın şutunu kaleci Megyeri kornere çeldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Diagne

Yedekler: Kerem, Şener, Linnes, Oğulcan, Ömer, Emre Akbaba, Emin Bayram, Bartuğ, Sekidika, Ali

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif

Yedekler: Arda, Tarouco, Costa, Tibet, Yılmaz, Tolga, Burak, Burekovic, Efe, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Emre Kılınç (dk. 4), Arda (dk. 12) (Galatasaray), Soner (dk. 14) (Göztepe)

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