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ÖZET İZLE| Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelede Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Maçtan dakikalar

11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında ceza sahası içinde Semih Kaya'dan seken topu önünde bulan Arda Turan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

23. dakikada Ryan Babel'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada sağ tarafta topu alan Chebake'nin ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Adem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed ,Emre Kılınç, Sofiane Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Hadebe, Hafez, Chebake, Zeki, Mallan, Fofana, Tetteh, Adem
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Acquah, Doğukan, Umut Bulut, Malle, Ahmed Ildiz, Nzdizeye, Mustafa Eskihellaç,

Kubilay, Bülent

Teknik Direktör: İrfan Buz

Gol: Adem (dk. 39) (Yeni Malatyaspor)

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