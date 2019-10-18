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ÖZET İZLE: Galatasaray 3-2 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Sivas Kaç Kaç Bitti?

ÖZET İZLE: Galatasaray 3-2 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Sivas Kaç Kaç Bitti?
ÖZET İZLE: Galatasaray 3-2 Sivasspor Maç Özeti ve Golleri İzle | GS Sivas Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Galatasaray Sivasspor maçı geniş özeti ve golleri izle. Galatasaray Sivasspor maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Galatasaray Sivasspor maç özeti izle... Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. 

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Şener'in ceza sahası içine ortasında Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Mert topla buluştu. Mert'in bekletmeden çektiği şutta Muslera meşin yuvarlağı oyun alanı içine çeldi.

20. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Mert'in şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Tekrar topla buluşan Mert'in çevirdiği topta Fernando'nun şutu direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Babel'in sol tarafa verdiği topla buluşan Andone'nin çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada ceza sahasına topla giren Andone, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada topun başına geçen Andone penaltı vuruşunu gole çevirdi. 2-0

56. dakikada Ömer'in verdiği pasta topla buluşan Emre Mor'un şutunu Samassa oyun alanına çeldi.
69. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Uğur Çiftçi, pasını kale ağzındaki Kone'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti. 2-1

74. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Babel, ceza sahası içine girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla direğe de çarpan meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. 3-1

80. dakikada sol kanattan topla buluşan Andone'nin son çizgiye inerek verdiği pasta Emre Mor'un vuruşu yandan auta çıktı.

84. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktasına gönderdiği pasta Erdoğan Yeşilyurt meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama (Donk dk. 76), Marcao, Emre Taşdemir (Seri dk. 76), Ömer, Nzonzi, Belhanda (Yunus dk. 83 ?), Emre Mor, Babel, Andone

Yedekler: Okan, Ahmet, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan, Nagatomo

Teknik Direktör: Fatih Terim
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Hakan, Mert Hakan (Derlek dk. 85 ?), Cofie, Emre Kılınç, Fernando (Kone dk. 46), Yatabare (Erdoğan dk. 82)

Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Kone, Paul Papp, Oliveira, Traore, Fatih, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Andone (dk. 22 ve 42 pen.), Babel (dk. 74) (Galatasaray), Kone (dk. 69), Erdoğan (dk. 84) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Cofie (dk. 48) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Luyindama, Andone, Ömer Bayram, Yunus (Galatasaray), Fernando, Yatabare (Sivasspor)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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