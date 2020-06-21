ÖZET İZLE: Galatasaray 3-3 Gaziantep FK Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray Gaziantep FK Maçı kaç kaç bitti

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Emre Akbaba'nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

17. dakikada Güray Vural'ın sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Feghouli'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Onyekuru, ceza sahası içi sol tarafında kaleci Günay'ı da geçen topu boş kaleye göndermek isterken Kana-Bıyık son anda çizgiden çıkardı.

36. dakikada Feghouli'nin ara pasında defansın arkasına iyi kaçan Falcao, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

40. dakikada Seri'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda rakiplerinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

İkinci yarı

55. dakikada atılan geri pasta topu kaptıran Ahmet Çalık'ın Kenan Özer'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, pozisyonda Ahmet'i son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

66. dakikada Marcelo Saracchi'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Fehouli'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

78. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanatta topla buluşan Twumasi'nin ceza sahasının dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

89. dakikada Maxim'in kullandığı korner atışında Kenan'ın kafa vuruşunda kaleci Okan, topu direk dibinden son anda kornere gönderdi.

90. dakikada sağ kanattan Oğuz'un ortasında uzak köşede topla buluşan Djilobodji'nin müsait pozisyonda yaptığı sert kafa vuruşu üstten auta çıktı.

90+4. dakikada sağ kanattan açılan ortada Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Twumasi'nin şutunu Okan oyun alanına çeldi. Dönen topu alan Kenan Özer'in ortasında altı pas üzerinde Kayode, şık röveşata vuruşunda topu filelerle buluşturdu. Ancak VAR'a giden ve pozisyonu inceleyen Alper Ulusoy, gol pozisyonu öncesinde köşe gönderi bayrağında Oğuz Ceylan'ın Jimmy Durmaz'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

102. dakikada Sekidika'nın Maxim'e ceza sahası içerisinde yaptığı harekette, Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

105. dakikada topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un sağından filelerle buluşturdu. 3-3

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Martin Linnes dk. 81 ?), Ahmet Çalık, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Emre Akbaba (Taylan Antalyalı dk. 59), Sofinae Feghouli (Jimmy Durmaz dk. 81 ?), Henry Onyekuru, Younes Belhanda (Selçuk İnan dk. 72), Radamel Falcao (Sekidika dk. 80 ?)

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emin Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu (Diarra dk. 62 ? (Furkan Soyalp, dk. 79 ?), Tosca, Papy Djilobodji, Kana-Bıyık (Kubilay Aktaş, dk. 79), Oğuz Ceylan, Jefferson (Muhammet Demir dk. 67), Güray Vural (Twumasi dk. 62 ), Maxim, Kenan Özer, Kayode

Yedekler: Haydar Yılmaz, Chibsah, Pawel Olkowski, Andre Sousa, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Falcao (dk. 36), Belhanda (dk. 40), Feghouli (dk. 66) (Galatasaray), Djilobodji (dk. 17), Twumasi (dk. 78), Maxim (dk. 103 pen.) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Ahmet Çalık (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mariano, Belhanda, Saracchi, Okan Kocuk, Onyekuru, Ömer Bayram (Galatasaray), Kenan, Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Galatasaray, Gaziantep FK maçında yediği son dakika golü ile berabere kaldı ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Gaziantep ile karşılaşan Galatasaray, son dakikada penaltıdan yediği golle 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ligde galibiyet hasreti de 4 maça çıkmış oldu. Aslan ligde Türk Telekom Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni yendikten sonra oynadığı 4 müsabakada Sivasspor ile 2-2 Beşiktaş ile 0-0, Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalırken, Rizespor'a da 2-0 mağlup olmuştu.

Feghouli'den hem gol hem asist

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Feghouli, Falcao'nun golünde de pası veren isimdi.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Gaziantep FK maçında hücumda takımını sırtlayan isim oldu. Feghouli maçta hem attı hem de attırdı. Maçın 36. dakikasında Rademel Falcao'nun golünde pası veren isim olan Feghouli, 66. dakikada rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu ligde 6. golünü kaydederken, 3. asistini de yapmış oldu. Cezayirli futbolcunun bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11'de başlayan Feghouli, 80. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Belhanda 4. golünü attı

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Gaziantep ağlara attığı golle bu sezon Süper Lig'de 4. golüne ulaştı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 28. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta Faslı futbolcu Younes Belhanda mücadeleye 11'de başladı. Mücadelenin 40. dakikasında sahneye çıkan Belhanda şık bir golle takımını 2-1 öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu bu golle ligde 4. kez rakip fileleri havalandırmış oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan başarılı futbolcu, mücadelenin 72. dakikasında yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

Marcelo Saracchi'den 3. asist

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Gaziantep FK maçında yaptığı asistle Süper Lig'de bu sezonki asist sayısını 3'e çıkardı.

Devre arasında Alman ekibi RB Leipzig takımından Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan sol bek Marcelo Saracchi, hücumda da katkı veriyor. Saracchi, Gaziantep FK müsabakasında Sofiane Feghouli'nin attığı golü hazırlayan isim oldu. 22 yaşındaki futbolcu, böylece ligde 3. asistini yapmış oldu.

Karşılaşamaya 11'de başlayan Uruguaylı futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.

Falcao ligde 10. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, Gaziantep FK maçında attığı golle ligde bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Süper Lig'de 2 maç sonra Gaziantep FK karşısında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 36. dakikasında sahneye çıkan Falcao takımına eşitlik getiren golü kaydetti. 34 yaşındaki futbolcu böylece ligde 10 gole ulaştı. Bu sezon ligde 16 maçta görev alan Falcao'nun 1 de Ziraat Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor.

Mariano cezalı duruma düştü

Gaziantep FK maçında sarı kart gören Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, cezalı duruma düştü. Mariano, Medipol Başakşehir maçında takımının yanında olamayacak.

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri, sınırda olan isimlerdi. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında sarı kart gören Mariano cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu 29. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'e göre Gaziantep FK karşısında 3 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre kadroda sakatlıklardan dolayı 3 değişiklik yaptı. Terim, Muslera'nın yokluğunda kaleyi Okan'a emanet ederken, orta sahada da geçen hafta oynamayan Emre Akbaba ile Younes Belhanda'da yer verdi. Defansta ise Ahmet Çalık'ın partneri Mario Lemina oldu.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK karşısına Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Emre Akbaba, Sofinae Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda ve Radamel Falcao ile çıkacak.

Yedeklerde ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı olacak.

Ahmet Çalık, kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Ahmet Çalık, maçın 55. dakikasında Kenan Özer'i düşürmesi sonucunda bariz gol şansı nedeniyle hakem Alper Ulusoy tarafından kırmızı kart ile cezalandırdı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 55. dakikasında Younes Belhanda'nın geri pasında topu kaptıran Ahmet Çalık'ın Kenan Özer'e ceza yayı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, pozisyonda Ahmet'i son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta da Adem Büyük kırmızı kart görmüştü.

Taraftarlardan Mustafa Cengiz, Muslera ve Andone'ye destek

Galatasaray taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu tribünlerine rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren Başkan Mustafa Cengiz ile sakatlıkları olan Muslera ve Andone'ye destek pankartları astı.

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig'in 28. haftasında evinde oynadıkları Gaziantep FK maçında Başkan Mustafa Cengiz ile Fernando Muslera ve Florin Andone'yi unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, rahatsızlıklarından dolayı operasyon geçiren Başkan Mustafa Cengiz için Fetih Suresi'nin bir bölümünün yer aldığı (İnna Fetahna Leke Fethan Mubina) 'Dualarımız seninle başkanım' yazılı pankart astı. Geçtiğimiz haftaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera ve Andone için de 'Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle' yazılı pankartlar yer aldı.

Aslan'da kaptan Lemina oldu

Galatasaray'da Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Ryan Donk'un yokluğunda Gaziantep FK maçına kaptan olarak Mario Lemina çıktı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da sahaya kaptan olarak farklı bir isim çıktı. Fernando Muslera'nın sakatlığından, Selçuk İnan'ın 11'de yer almamasından ve Ryan Donk'un da sarı kart cezasından dolayı yer almadığı müsabakada Teknik Direktör Fatih Terim, kaptanlık görevini Mario Lemina'ya verdi. Lemina ayrıca stoper yokluğunda Ahmet Çalık ile birlikte defansın ortasında görevlendirildi.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu