ÖZET İZLE: Galatasaray 4-1 Kayserispor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Galatasaray Kayserispor kaç kaç bitti?

Galatasaray Kayserispor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik galbiyetiyle sona erdi.

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Maçtan Dakikalar

5. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mariano sağ kanattan kale sahası içine doğru ortaladı. Bu noktada savunmadan önce topa hamle yapan Adem Büyük takımını öne geçirdi. 1-0

17. dakikada Linnes'in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Feghouli kafayla indirdi. Ömer Bayram'ın sert şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

20. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Feghouli, savunmanın arkasına sarkan Adem'i gördü. Bu futbolcunun kale sahasına çevirdiği topta Kayserispor defansı son anda araya girip topu kornere gönderdi.

21. dakikada Galatasaray korneri paslı kullandı. Ömer Bayram'ın sağdan yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Donk, göğsüyle düzeltip vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 2-0

34. dakikada Miguel Lopes'in sağdan yaptığı ortada ön direğe koşan Mesanovic bekletmeden vurdu ancak Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu pozisyonda Emre Akbaba'nın gelişine şutunda top auta çıktı.

54. dakikada Adem Büyük'ün ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Mariano'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan şutunda top diğerin yanından auta çıktı.

59. dakikada Mariano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği pasta Emre Akbaba müsait pozisyondaki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top kaleci İsmail'de kaldı.

64. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Feghouli'ye yerden gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ve topu filelere yolladı. 3-0

66. dakikada Situm'un sağdan ceza sahası içine gönderdiği ortada Pedro Henrique kayarak vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta çıktı.

69. dakikada sol kanatta topla buluşan Pedro Henrique, savunmanın arkasına sarkan Mesanovic'i gördü. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1

72. dakikada Enver Cenk Şahin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mesanovic'in çaprazdan sert vuruşu üstten auta gitti.

87. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Pedro Henrique, 2 rakibinden sıyrılıp rakip ceza sahası önüne geldi ve çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90+4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Seri'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, Feghouli'yi gördü. Bu futbolcu kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti. 4-1

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram (Onyekuru dk. 82 ?), Emre Akbaba (Taylan dk. 75), Adem Büyük (Sekidika dk. 86 ?)

Yedekler: Okan, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Işık Kaan, Şener, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Diego, Uzodimma (Aksel Aktaş dk. 57), Emre Taşdemir, Djedje, Ben Rienstra, Situm (Enver Cenk dk. 70), Henrique, Campanharo, Mesanovic

Yedekler: Doğan, Oğuzhan Çapar, Mert Kula, Sapunaru, Yasir Subaşı, Emre Demir, Ömer Uzun, Kravets

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Adem Büyük (dk. 5), Donk (dk. 21), Feghouli (dk. 64 ve 90+4) (Galatasaray), Mesanovic (dk. 69) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Belhanda, Ömer Bayram (Galatasaray), Djedje (Kayserispor)