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ÖZET İZLE| Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği’ni ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Maçtan dakikalar

1. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Sefa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner'in şutu öncesinde Marcao yaptığı müdahale sonrası topu kornere gönderdi.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi yerden verdiği pasta Oğulcan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada Arda'nın sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

44. dakikada kaleci Übeyd'in hatalı verdiği pasta topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0

45+1. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topu alan Belhanda, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0

54. dakikada Arda'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Diagne'nin yerden şutunu kaleci Übeyd oyun alanı içine çeldi.

64. dakikada Emre Akbaba'nın sol taraftan alıp yerden ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Oğulcan

meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0
66. dakikada Taylan'ın orta sahadan ceza sahası içine açtığı topla buluşan Kerem, kaleci Übeyd'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 6-0

Stat: TT Stadı

Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Galatasaray: Okan, Şener, Donk (Ozornwafor dk. 82 ?), Marcao, Emre Taşdemir, Taylan (Luyindama dk. 76), Belhanda (Kerem dk. 65), Emre Akbaba, Oğulcan (Babel dk. 65), Arda, Diagne (Sekidika dk. 77)

Yedekler: Fatih, Linnes, Saracchi, Emin, Ali

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Zargo, Arda (Halil dk. 69), Polomat, Soner, Mendoza (Mustafa Seyhan dk. 82 ?), Murat, Sefa (Sami dk. 69), Candeias (İlker dk. 46), Ayite (Rahmetullah dk. 77)

Yedekler: Yasin, Oliveira, Furman, Metehan, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Diagne (dk. 1), Belhanda (dk. 30, 44, 45+1), Oğulcan (dk. 64), Babel (dk. 66 pen.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ayite, Polomat, Mendoza (Gençlerbirliği)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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