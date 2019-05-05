ÖZET İZLE: Galatasaray:2-0 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle | GS BJK Kaç Kaç Bitti?

GS BJK özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanarak liderliğe yükseldi.

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Maçtan Dakikalar

11. dakikada ceza sahası içinde paslaşan Galatasaray savunmasında Atiba, Fernando'ya yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Ancak tehlikeyi sezen Muslera, kalesini erken terk edip topun sahibi oldu.

23. dakikada gelişen Galatasaray atağında Nagatomo'nun sol çaprazdan gönderdiği pası alan Feghouli'nin sert şutu Caner Erkin'den döndü.

34. dakikadan Feghouli'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Vida'dan sıyrılarak çektiği şutu kaleci Karius çeldi.

36. dakikada Marcao'nun savuma arkasına şişirdiği topu alan Onyekuru'nun şutuna Karius iki hamlede sahip oldu.

38.dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

44. dakikada Beşiktaş yarı sahasında kazanılan taç atışını hızlı kullanan Galatasaray'da Diagne pasını önce Feghouli'ye çıkardı. Feghouli beklemeden pasını Fernando'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu pasını müsait durumdaki Onyekuru ile buluşturdu. Onyekuru da topu boş kaleye göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

55. dakikada Mariano'nun kullandığı taç atışını alan Diagne, ara pasını Fernando'ya çıkardı. İlk şutu Karius'tan dönen Fernando, ikinci hamlesinde topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0

58. dakikada Mariano'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu Karius iki hamlede kontrol etti.

60. dakikada Adem Ljajic'in çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktasında kafa ile vuran Vida'nın topu, altı pas üzerinde bulunan takım arkadaşı Dorukhan'dan döndü.

62. dakikada Lens'in sol kanattan içeri ortasında altı pas üzerinde Adem Ljajic'in dokunuşunda Muslera topu kornere gönderdi.

66. dakikada Fernando'nun çizgiye inip, penaltı noktası üzerinde çıkarttığı topla buluşan Onyekuru'nun şutu farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

77. dakikada sol çaprazdan Adem Ljajic'in kullandığı serbest vuruşu Muslera kolayca kontrol etti.

82. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Lens'in ceza alanı içinden penaltı noktası üzerine çevirdiği topta Burak Yılmaz'ın şutunu Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.

90+2. dakikada Kagawa'nın pasında sol çaprazda topa buluşan Burak'ın şutu direğin yanında auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Selçuk dk. 81 ?), Fernandox, Feghouli (Emre Akbaba dk. 90 +1 ?), Onyekurux (Linnes dk. 90+5 ?), Belhanda, Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Beşiktaş: Karius, Gökhan (Adriano dk. 53), Mirin, Vida, Caner (Quaresma dk. 57), Atiba,

Necip, Dorukhan (Kagawa dk. 75), Lens, Adem Ljajic, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Oğuzhan, Mustafa Pektemek, Roco, Güven, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Onyekuru (dk. 44), Fernando (dk. 55) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Belhanda, Onyekuru (Galatasaray), Lens, Caner, Vida, Adem, Gökhan, Necip, Kagawa (Beşiktaş)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu

Türk Telekom Stadyumu'nun seyirci rekoru kırıldı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan derbiyi 51 bin 578 seyirci izledi ve stadın seyirci rekoru kırıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu önemli mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda izlemeye toplam 51 bin 578 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla desteklerken, 2 bin civarı da siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Bu derbide ayrıca Türk Telekom Stadyumu'nun seyirci rekoru kırıldı.

Galatasaray liderliği aldı

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 63'e çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, ligin yeni lideri oldu. Başakşehir'in bu hafta deplasmanda Sivassspor ile berabere kaldı ve puanını 63'e çıkardı. Beşiktaş'ı yenen Galatasaray'da puanını 63'e yükseltti ve averajla liderliği yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon en son 9. haftada lider koltuğunda bulunuyordu. Cimbom böylece 21 hafta sonra zirveye yerleşmiş oldu.

Henry Onyekuru ligdeki 13. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Beşiktaş derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligde 13, toplamda da 15. gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile mücadele eden Galatasaray'da gol perdesini Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru açtı. Müsabakanın 44. dakikasında Fernando'nun pasında topu alan Onyekuru, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 21 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 15. golünü kaydetti.

Genç futbolcu bu gollerin 13'ünü ligde, 2'sini Türkiye Kupası'nda atma başarısı gösterdi.

Onyekuru, 28. haftada deplasmandaki Fenerbahçe maçında da gol atmıştı.

Fernando'dan 1 gol, 1 asist

Beşiktaş karşısında 1 gol, 1 asist ile oynayan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Fernando, bu sezonki 2. Golünü atarken, 4 asistini yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı yenen Galatasaray'da gol atan bir başka isim de Brezilyalı futbolcu Fernando oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye çıkan Fernando, takımının ikinci golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki Alanyaspor maçının ardından gol atma başarısı gösterdi.

Fernando ayrıca 44. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asisti yaptı ve bu sezonki asist sayısını da 4'e çıkardı.

Öte yandan deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon yine Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş derbisinde de gol atmıştı.



