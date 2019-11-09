ÖZET İZLE: Gaziantep 0-2 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle | Gaziantep Galatasaray Kaç Kaç Bitti?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşma Galatasaray'ın üstünlüğüyle 2-0 sona erdi.
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Maçtan dakikalar
19. dakikada hızlı çıkan Galatasaray rakibini eksik ve dengesiz yakaladı. Sağ tarafta çizgi üzerinde topu rakibinden kurtaran Babel iki Gaziantepli arasından pasını gönderdi. Ceza sahasında Feghouli topa hareketlenirken Gaziantep savunması son anda araya girerek topu kornere attı.
21. dakikada ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Bayram sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
30. dakikada Galatasaray savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Twumasi süratle hareketlenip ceza sahasına girmek istedi ancak Luyindama araya girerek topu kornere attı.
43. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram sol taraftan atağa destek veren Emre Taşdemir'e güzel bir pas yolladı. Emre'nin içeri çevirdiği topu Feghouli boş kaleye göndermekte zorlanmadı. 0-2
50. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz'un ceza sahasına girer girmez şutunda top auta gitti.
54. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda top kalecide kaldı.
80. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Junior Morais, Kana Biyik, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Raman Chibash, Miroslaw Olkowski (Diarra dk. 46), Jefferson Nogueira, Güray Vural, Patrick Twumasi (Furkan Soyalp dk. 67), Kayode (Kenan Özer dk. 83 ?)
Yedekler: Yuri Lodygin, Jefferson Junior, Radoslaw Pawlowski, Ulaş Zengin, Ali Ateş, Hasan Yurtseven, Kubilay Aktaş
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer Bayram (Jean Michael Seri dk. 66), Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Adem Büyük (Taylan Antalyalı dk. 87 ?), Florin Andone ? (Ryan Babel dk. 11)
Yedekler: Okan Kocuk, Selçuk İnan, Babel, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Ömer Bayram (dk. 21), Feghouli (dk. 43) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Pawel Miroslaw Olkowski, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Junior Lemina (Galatasaray)
Said Vakkas Yağcı - Metin Faruk Tamer - Lider Olgun