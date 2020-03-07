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ÖZET İZLE: Gaziantep 1 - 1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Gaziantep TS Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Gaziantep 1 - 1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Gaziantep TS Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Gaziantep 1 - 1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Gaziantep TS Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

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Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

3. dakikada Maxim'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunu Uğurcan çıkardı.

11. dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından sert vuruşu yandan dışarı gitti.

18. dakikada Kenan Özer'in ortasında kafa vuruşu yapan Kayode'nin şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

22. dakikada Kamil Ahmet'in sıfırdan yaptığı ortaya güzel bir kafa vuruşu yapan Ekuban, takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1

40. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruşta top bir kez daha Uğurcan'da kaldı.

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