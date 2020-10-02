ÖZET İZLE| Gaziantep 1-1 Trabzonspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| Gaziantep TS Maç Kaç Kaç Bitti

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Maçtan dakikalar
2. dakikada Ekuban'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı.
14. dakikada Gaziantep FK'da Sousa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı.
20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
26. dakikada Oğuz'un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce'de kaldı.
27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie oyuna devam edemezken, yerine Campi oyuna girdi.
40. dakikada Ekuban'ın kale önünde bomboş pozisyondaki Afobe'ye gönderdiği tehlikeli topta kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.
52. dakikada Morais'in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.
55. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban'dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.
62. dakikada Pereira'nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi'nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-1
70. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.
75. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.
77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim'e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı.
90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Erdem Bayık
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Djilobodji, Kana-Bıyık, Alin Tosca (Enver Cenk Şahin dk. 84), Junior Morais, Sousa, Jefferson (Kozulj dk. 65), Güray Vural (Kenan Özer dk. 65), Maxim, Muhammet Demir ? (Andre dk. 8)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Abdul-Aziz Tetteh, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Serkan Asan dk. 82 ?), Hüseyin Türkmen, Edgar Ie (Campi dk. 27), Marlon, Flavio, Abdulkadir Ömür, Lewis Baker, Nwakaeme (Bilal Başacıkoğlu dk. 73), Ekuban (Fousseni Diabate dk. 73), Benik Afobe
Yedekler: Arda Akbulut, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Salih Kavrazlı, Ahmet Canbaz, Atakan Gündüz,
Teknik Direktör: Eddie Newton
Goller: Campi (dk. 62) (Trabzonspor), Maxim (dk. 89 pen.) (Gaziantep FK)
Kırmızı Kartlar: Marius Sumudica (dk. 87) (Teknik Direktör) (Gaziantep FK), Flavio (dk. 88) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Oğuz Ceylan, Maxim, Morais, Kozulj (Gaziantep FK)
Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun