ÖZET İZLE: Gaziantep 1-1 Yeni Malatya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Gaziantep Yeni Malatya kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Yoğun yağış altında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının hatasında topla buluşan Kayode, kaleci Fornelle'u geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin şutu auta çıktı.
GAZİANTEP YENİ MALATYA MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE
48. dakikada Gaziantep FK'da Güray Vural yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
53. dakikada Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, Kayode'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.
57. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışından Papy'nin çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
78. dakikada Malatyaspor atağında yapılan ortada topla buluşan Bifouma skoru eşitledi. 1-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Papy Diyabodjı, Kana Bıyık, Alin Tosca, Morais, Diarra (Olkowski dk. 90 ?), Güray Vural, Jefferson, Kenan (Chibsah dk. 79), Kayode (Muhammet Demir dk. 86 ?)
Yedekler: Yuri Lodygin, Ulaş, Mehmet Erdem, Kubilay, Furkan, Twuması
Teknik Sorumlu: Cristian Petre
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıp Aytaç, Robin Yalçın (Ahmed dk. 90 ?), Murat Yıldırım (Buğra dk. 60), Donald, Bifouma, Guilherme (Fofana dk. 46), Adis Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Chaleli
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Kayode (dk. 21) (Gaziantep FK), Bifouma (dk. 78) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kartlar: Güray Vural (dk. 48) (Gaziantep FK), Jahovic (dk. 53) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Hadebe, Guilherme, Bifouma, Robin Yalçın (Yeni Malatyaspor), Kenan Özer, Güray Vural, Jefferson, Kana Bıyık (Gaziantep FK)
Said Vakkas Yağcı