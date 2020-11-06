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ÖZET İZLE| Gaziantep 2-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Gaziantep 2-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Gaziantep 2-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Müsabakada ikinci yarı oynanıyor ve Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğü sürüyor.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Oğuzhan'ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay'da kaldı.

10. dakikada Gaziantepli Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması son anda uzaklaştırdı.

19. dakikada Oğuz'un ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut savunmada iyi yer tutan Montero'dan döndü.

24. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içerisine girer girmez çektiği tehlikeli şutu savunmadan döndü.

38. dakikada Larin'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şut direkten döndü.

45. dakikada Gaziantep FK'da Muhammet'in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Mirallas ev sahibini öne geçirdi. 1-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosça, Pawel Olkowski, Amedej Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir, Nouha Dicko

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem, Kenan Özer, Jefferson, Sousa, Güray Vural, Tetteh, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Roiser, Welinton Souza ? (Francisco Montero dk. 17), Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan, Güven Yalçın, Josef De Souza, Atakan, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, 

Kartal Yılmaz, Bernard Mensah

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Kevin Mirallas (dk. 45) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Dicko (Gaziantep FK)

Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun

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