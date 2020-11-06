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ÖZET İZLE| Gaziantep 3-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Gaziantep 3-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Gaziantep 3-1 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında son haftaların çıkış yapan takımı Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan dakikalar

8. dakikada Oğuzhan'ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay'da kaldı.

10. dakikada Gaziantepli Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması son anda uzaklaştırdı.

19. dakikada Oğuz'un ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut savunmada iyi yer tutan Montero'dan döndü.

24. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içerisine girer girmez çektiği tehlikeli şutu savunmadan döndü.

38. dakikada Larin'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şut direkten döndü.

45. dakikada Gaziantep FK'da Muhammet'in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Mirallas ev sahibini öne geçirdi. 1-0

52. dakikada savunma arkasına atılan tehlikeli topta Gaziantep kalecisi Günay pozisyonu erken sezerek meşin yuvarlağı taca attı.

54. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin, savunma arkasına koşan Muhammet Demir'i düşürünce kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

58. dakikada Gaziantep FK'de Maxim'in kullandığı serbest vuruş üstten az farkla dışarı gitti.

60. dakikada Rosier'in güzel ortasına Larin gelişine dokunarak skoru eşitledi. 1-1

63. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in savunmadan seken topu tamamlayarak attığı golle tekrar

öne geçti. 2-1
88. dakikada Enver Cenk'in ceza sahası içerisine yerden gönderdiği tehlikeli topu savunma kornere çeldi.

89. dakikada Aboubakar'ın ortasında Atiba'nın yaptığı kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

90+6. dakikada Güray Vural'ın pasında topla buluşan Kenan Özer iyi bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. 3-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Erdinç Sezertam

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosça, Pawel Olkowski, Amedej Vetrih (Furkan Soyalp dk. 90 ?), Mirallas (Jefferson dk. 90 ?), Maxim (Güray Vural dk. 90 ?), Muhammet Demir (Enver Cenk Şahin dk. 82), Nouha Dicko (Kenan Özer dk. 74)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem, Sousa, Tetteh

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Souza ? (Francisco Montero dk. 17), Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Oğuzhan Özyakup (Bernard Mensah dk. 46), Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz (Josef De Souza dk. 46), Rachid Ghezzal (Utku Yuvakuran dk. 56), Cyle Larin (Güven Yalçın dk. 72), Vincent Aboubakar

Yedekler: Erdoğan, Atakan, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Kevin Mirallas (dk. 45), Muhammet Demir (dk. 63), Kenan Özer (dk. 90+6) (Gaziantep FK), Cyle Larin (dk. 60) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Ersin Destanoğlu (dk. 54) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dicko, Marius Sumudica (Teknik Direktör), Mirallas (Gaziantep FK), Murat Şahin, Rosier (Beşiktaş)

Said Vakkas Yağcı - Lider Olgun

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